VC 7 Signature Line
Yenilikçi toz sensörü ve ikinci bataryaya sahip VC 7 Signature Line elektrikli süpürge. Filtre temizleme aleti, aralık başlığı, mini turbo fırça, yumuşak toz alma fırçası ve şarj fonksiyonlu duvar tutucusu ile birlikte.
Yalnızca en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz, teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Bu, yeni VC 7 Signature Line'ın kendi kategorisindeki en iyi cihaz olarak anında tanınmasını sağlar. Toz sensörü, aktif zemin başlığı veya 2 kademeli güç kontrolü gibi öne çıkan özellikleriyle aynı zamanda temizlik sonuçları ve çalışma süresinde de yeni standartlar belirliyor. İkinci bataryası sayesinde VC 7 Signature Line, büyük evlerde hızlı bir şekilde önünü açmak için her zaman kullanıma hazırdır.
Özellikler ve faydalar
Signature Line özellikleriŞirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır.
İkinci ek batarya
Toz sensörü teknolojisiOtomatik toz algılama ve güç kontrolü. Daha uzun çalışma süresi için akıllı güç ayarı. Sezgisel ve zahmetsiz elektrikli süpürge.
Aktif zemin başlığı
- Motorlu silindir ile optimum kir toplama
- Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
- Yüzeylerin güvenilir şekilde temizlenmesini sağlar
Pratik olarak tasarlanmış filtre sistemi
- Siklon, hava girişi ve HEPA hijyen filtrelerine sahip 3 aşamalı filtre sistemi
- Özellikle temiz hava atılımı için HEPA hijyen filtresi (EN 1822: 1998)
- Basit tek tıkla filtre boşaltma
Kullanımı kolay
- Güç, uygulamanın gerekliliklerine göre kolaylıkla ve hızlıca ayarlanabilir
- İsteğe bağlı yükseltme modu
- Kullanım kolaylığı için Güç Kilidi içerir
Sezgisel geri bildirim ve şarj göstergesi
- Okunması kolay LED ekran aracılığıyla geri bildirim ve hata mesajları.
- Pil durumu ekranını temizleyin
Şarj seçeneği dahil duvar braketi
- Duvar braketi kullanılarak cihaz hızlı ve kolay bir şekilde saklanabilir
- Elektrikli süpürgeyi asarak kolayca şarj edebilirsiniz
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|800
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Motor Gücü (V)
|25,2
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Normal Mod : / approx. 60 Turbo Modu : / approx. 8
|Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
|220
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Batarya: 25,2 V / 2,5 Ah Batarya (2 adet)
- HEPA-filtre türü: HEPA 12 filtresi
- Hava giriş filtresi: 2 Parça(lar)
- Filtre temizleme aracı
- LED'li büyük evrensel zemin başlığı
- Mini turbo brush
- Derz başlığı
- 2si 1 arada mobilya başlığı
- Emiş borusu: Metal
- Şarj üniteli büyük duvar braketi
Ekipman
- Teleskobik emiş tüpü
- Torbasız filtre sistemi
- Güç kontrol: 2 performans seviyesi ile
- Toz sensörü
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Halılar
- Kumaş yüzeyler
- Merdivenler