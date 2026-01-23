Yalnızca en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz, teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. Bu, yeni VC 7 Signature Line'ın kendi kategorisindeki en iyi cihaz olarak anında tanınmasını sağlar. Toz sensörü, aktif zemin başlığı veya 2 kademeli güç kontrolü gibi öne çıkan özellikleriyle aynı zamanda temizlik sonuçları ve çalışma süresinde de yeni standartlar belirliyor. İkinci bataryası sayesinde VC 7 Signature Line, büyük evlerde hızlı bir şekilde önünü açmak için her zaman kullanıma hazırdır.