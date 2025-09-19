VCC CycloneX Uzatılmış Garanti Kampanyası Katılım Koşulları

Kampanyanın Konusu

Kärcher Türkiye olarak değerli tüketicilerimiz için VCC CycloneX elektrikli süpürgeler kapsamında geçerli olmak üzere “uzatılmış garanti” imkânı sunuyoruz.

Bu kampanya dahilinde, ürünlerimize verilen 2 yıl yasal garantiye ek olarak +3 yıl ücretsiz aşağıdaki belirtilen koşullar kapsamında ek garanti sağlanmaktadır.

Aşağıda, bu kampanyanın detayları ile bu kampanyaya katılım sağlayabilmeniz adına sizlerden alacağımız bilgiler ve bu bilgilere dair hukuki hak ve yükümlülükler konusunda açıklamalar yer almaktadır.

Kampanya Katılım Koşulları

Kampanyaya katılacak tüketicilerimizin aşağıda yer alan koşulların tümünü sağlaması gerekmektedir:

Kampanyadan sadece https://www.kaercher.com/tr adresinde yer alan formu doldurarak başvuran tüketiciler yararlanabilecektir.

Katılım için başvuru, ürünün fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre aşıldığında başvurular kabul edilmeyecektir.

yapılmalıdır. Bu süre aşıldığında başvurular kabul edilmeyecektir. Kampanya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.

içinde geçerlidir. Formda yer alan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve Tüketici tarafından Formda yer alan bilgiler hakkında işbu bilgilendirmenin devamında yer alan izinlerin verilmesi ve koşulların kabul edilmesi gerekmektedir. Bu kampanyaya katılmak ihtiyari olup, bu faydadan yer alan tüketici bu kapsamda koşulları kabul etmiş ve izinleri vermiş sayılır

Kampanyanın Geçerli Olduğu Ürünler

Kampanya yalnızca Kärcher VCC CycloneX model elektrikli süpürgeler için geçerlidir.

1.349-420.0 VCC 4 CycloneX

1.349-421.0 VCC 6 CycloneX DualControl

1.349-422.0 VCC 6 CycloneX DualControl B&W

1.349-423.0 VCC 6 CycloneX DualControl Pet+

Kampanya Süresi

10.09.2025 - 31.12.2026 tarihleri arasında satın alınan kampanya kapsamındaki ürünler için geçerlidir.





Kampanya Kapsamı Dışındaki Koşullar

Aşağıda belirtilen durumlarda ürün, kampanya kapsamında sunulan uzatılmış garanti dışında kalır:

Yetkili servis dışındaki kişiler tarafından yapılan müdahaleler,

Kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar,

Elektrik tesisatındaki uygunsuzluk veya voltaj dalgalanmaları,

Taşıma, depolama veya çevresel koşullar (nem, rutubet, toz, don, sel, yangın, deprem vb.) nedeniyle oluşan hasarlar,

Kullanım kılavuzuna aykırı kullanım,

Ürünün ev tipi kullanım dışında ticari amaçla kullanılması.

Kapsam

İşbu kampanyanın kapsamı, kampanya konusu ürünler için sadece üç yıllık ek garanti verilmesi ile sınırlıdır. Ek garanti süresince kampanya konusu ürünlere ücretsiz motor ve yedek parça değişimi ve işçilik hizmeti verilmesi garanti edilmektedir. İşbu kampanyanın kapsamı göz önüne alındığında ek garanti süresince tüketicilere sadece ücretsiz onarım, ücretsiz yedek parça değişimi ve ücretsiz işçilik hizmeti verilmesi hakları ilave olarak tanınmaktadır.



Kampanya konusu ürünler için geçerli olan 2 yıl ürün garantisi boyunca ücretsiz ürün değişimi hakkı saklı olup, ürün garanti süresinin sona ermesi ile başlayacak işbu ek motor garanti süreci içerisinde ücretsiz ürün değişimi uygulanmaz.

Kişisel Verilerin Korunması



07.04.2016 tarihinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (bundan sonra "Kanun" olarak anılacaktır) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karcher Servis Tic. A.Ş. olarak, bu husus hakkında bilgi vermek ve sizleri aydınlatmak isteriz.



Kişisel Veri Nedir?

Kanun'un 3. maddesi uyarınca kişisel veri "Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" olarak tanımlanmıştır.



Kişisel Verinin İşlenmesi Nedir?

Kanun'un 3. maddesi uyarınca kişisel verinin işlenmesi "Kişisel verilerin tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem" olarak tanımlanmıştır.



Veri Sorumlusu Kimdir?

Kanun'un 3. maddesi uyarınca veri sorumlusu "Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, müşterimiz olarak sizlerin kişisel verileri açısından veri sorumlusu "Karcher Servis Tic. A.Ş."dir.



Kişisel Veri İlgilisi Kimdir?

Kanun'un 3. Maddesi uyarınca kişisel veri ilgilisi "Kişisel verisi işlenen gerçek kişi" olarak tanımlanmıştır. Bu anlamda kişisel veri ilgilisi, siz müşterilerimizsiniz.



Kişisel Veri İlgilisinin Hakları Nelerdir?

Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel veri ilgilisi, Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi işleminin ve kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep edebilir.



Müşterilerimiz Hakkında Edindiğimiz Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

Sizlerden edindiğimiz kişisel verileri "iletişim için adres ve gerekli bilgileri kaydetmek, tabi olduğumuz mevzuat çerçevesinde müşterilerimiz ile iletişime geçerek gerekli bilgilendirmeleri yapmak, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri ilişkilerimizi geliştirmek için gerekli analizleri yapmak, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketlerimize dair yönetimsel analizler ile ticari stratejilerimiz ve analizlerimizin hazırlanmasında kullanmak, hizmetlerimiz ile ilgili müşteri, şikayet ve önerilerini değerlendirmek vb." amaçlarıyla kullanıyoruz. Müşteri bilgilerimizi üçüncü kişiler ile paylaşmıyoruz.



Müşterilerimizden Edindiğimiz Kişisel Verileri Nasıl Koruyoruz?

Karcher Servis Tic. A.Ş. ile paylaşılan kişisel veriler, bizim kontrol ve gözetimimizde olup, bu hususta şirket içi gizlilik ve veri güvenliği prosedürleri uygulanmaktadır. Kanun çerçevesinde sizlerin kişisel veri güvenliğinizin korunması önceliğimizdir.

AÇIK RIZA VE KOŞULLARIN ONAYLANMASI

Karcher Servis Tic. A.Ş. (ŞİRKET) Müşterisi olarak, Formun doldurulması ile işbu bildirimde yer alan koşulları onaylayarak yukarıda yer alan hüküm ve koşullar dairesinde Kampanyaya başvuru iradesi gösterdiğimi, bu kapsamda ŞİRKET'in ayrıca bir izin almaksızın, kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla edineceği kişisel verilerim dahil tarafıma dair her türlü bilgi ve belgeyi kaydetmeye, depolamaya, muhafaza etmeye, değiştirmeye, yeniden düzenlemeye, yurtdışında veya yurtiçinde yer alan grup şirketlerine, yerli ve yabancı ortaklarına veya adli ve idari makamlara, denetim firmaları veya ŞİRKET'in ticari ilişki kurduğu ve kuracağı üçüncü şahıslara açıklamaya ve aktarmaya, devralmaya, elde edilebilir hale getirmeye, sınıflandırmaya, kullanılmasını engellemeye ve bu maddede sayılanlara benzer işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olduğunu, sayılan hususlara açıkça rıza gösterdiğimi, Kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde haklarımı anladığımı, ŞİRKET'in Kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde tarafımı bilgilendirdiğini özgür irademle kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Onay

Formu doldurmanız, işbu kampanya koşullarını ve kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirmeyi okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.