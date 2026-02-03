VCS 3 Nano Complete
VCS 3 Nano kablosuz elektrikli süpürge – yenilikçi kir algılama, akıllı emiş gücü düzenlemesi ve LED aydınlatmasıyla temiz bir ev için kompakt ve güçlü yardımcınız.
VCS 3 Nano kablosuz elektrikli süpürge, günlük temizlik için kompakt ve güçlü bir yardımcıdır. Akıllı kir algılama özelliği sayesinde emiş gücü, verimli temizlik ve mümkün olan en iyi pil ömrü için kir seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Temizlik Kontrol Ekranı, mevcut temizlik modu ve kir seviyesi hakkında bilgi sağlar. Modern BLDC motor teknolojisi ve zemin başlığının optimize edilmiş sızdırmazlığı ile tüm yüzeylerde mükemmel toz toplamayı garanti eder. Zemin başlığındaki LED aydınlatma, en ince kirleri bile görünür kılar. 180° dönebilen mafsal, yüksek manevra kabiliyeti sunar ve mobilyaların etrafından ve köşelere sorunsuzca kayar. Vakumlanan parçacıkların %99,9'unu (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023'e göre test edilmiştir) güvenilir bir şekilde hapseden çok aşamalı HEPA filtre sistemi, temiz egzoz havası sağlar ve VCS 3 Nano'yu alerjisi olanlar için ideal bir seçim haline getirir. 79 dB'den daha düşük ses seviyesiyle, elektrikli süpürge fısıltı kadar sessiz çalışabilir ve çocuklu veya evcil hayvanlı evler için idealdir. Daha fazla rahatlık ve esneklik için USB-C şarj özelliği mevcuttur; ayrıca, cihaz yerden tasarruf etmek için duvar braketine yerleştirilebilir.
Özellikler ve faydalar
Otomatik algılama teknolojisiAkıllı kir algılama özelliği, otomatik modda temizlik performansını optimize eder. Bu mod, kir miktarını otomatik olarak algılar ve emiş gücünü üç aşamada buna göre ayarlar.
Temizlik Kontrol EkranıEkran, temizlik süreci ve cihaz durumu hakkında sürekli güncellemeler sağlar; temizlik modu, zemindeki kirlilik derecesi (otomatik moddayken) ve pil durumu dahil. Otomatik modda, ekran kir derecesini belirtmek için bir renk kodu kullanıyor: hiç kirlenme olmadığını veya çok az olduğunu belirten turkuaz, orta olduğunu belirten mavi ve çok fazla olduğunu belirten mor.
180° dönebilen mafsal ve LED aydınlatmaVCS 3 Nano, her türlü engelin etrafından zahmetsizce hareket eder ve en karanlık köşeleri bile aydınlatır; ödün vermeden kapsamlı temizlik sağlar.
Ultra hafif ve kompakt
- Toplam ağırlığı yalnızca yaklaşık 2,3 kg olduğundan, özellikle merdivenlerden yukarı veya baş üstü temizlik yaparken zorlanmanızı önler
- Elde taşınabilir elektrikli süpürge modunda ise daha da hafiftir; aksesuarlar hariç ağırlığı yalnızca yaklaşık 1,4 kg'dır
%99,9'un üzerinde filtreleme için HEPA gücü
- Özgürce nefes alın: HEPA filtresiyle iç mekan havasını temiz ve sağlıklı tutun.
- Parçacıkların %99,9'unu hapseder (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023'e göre test edilmiştir) – alerjisi olanlar için idealdir.
- Toz ve alerjenlerden uzak, hijyenik ve temiz bir ev için.
Verimli turbo başlık
- Her türlü zeminde derinlemesine temizlik performansı için elektrikli tahrikli son teknoloji zemin başlığı.
- Mükemmel şekilde tasarlanmış conta, inatçı kirlerle karşılaştığınızda bile maksimum emiş gücü ve etkili kir temizliği sağlar.
- Halı, sert zemin ve döşemelerden evcil hayvan tüylerini, tozu ve kaba kirleri kolaylıkla toplar.
Yüksek hızlı BLDC motor – güçlü ve dayanıklı
- Yüksek hızlar ve optimum emiş gücü sayesinde etkileyici temizlik performansı.
- Dayanıklılık ve güvenilirlik için fırçasız tahrik – elektrikli süpürgenizin kullanım ömrünü artırır.
Nispeten sessiz çalışma (maks. 79 dB)
- Çocuklu ve evcil hayvanlı evler için idealdir; gürültüden kaynaklanan gereksiz rahatsızlıklar yaşanmaz.
Üç temizleme modu – esnek ve verimli
- Eco!modunda cihaz, otomatik moda göre yarı yarıya daha az enerji harcıyor ve 50 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor.
- Emiş gücünün otomatik ayarlanması için otomatik mod.
- İnatçı kirlerde maksimum güç için güçlendirme modu – pırıl pırıl temizlik sonuçları için.
USB-C bağlantısı ve kapsamlı donanım
- USB-C bağlantısı sayesinde çoğu pil şarj cihazıyla uyumludur.
- Dar alan başlığı, yumuşak mobilya fırçası veya döşeme başlığı olsun, her temizlik görevi için doğru aksesuar.
- Yer tasarrufu sağlayan duvar braketi – küçük daireler ve dar alanlar için ideal.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|< 78
|Konteyner kapasitesi (ml)
|600
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Pil şarjı başına çalışma süresi (/dk)
|Eko-verimlilik modu: / approx. 50 Normal Mod : / approx. 20 Turbo Modu : / approx. 10
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|240
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1100 x 250 x 224
Scope of supply
- HEPA-filtre türü: HEPA hijyen filtresi (EN 1882:1998)
- Yüksek verimli filtre: 1 Parça(lar)
- Universal zemin başlığı
- Derz başlığı
- Döşeme fırçası
- Aksesuar tutacağı
- Küçük duvar braketi
Ekipman
- Şarj cihazı: 5 V - 12 V USB-C şarj kablosu + adaptör (her biri 1 adet)
- Torbasız filtre sistemi
- Döşeme başlığı
- Toz sensörü
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
- Halılar
- Kumaş yüzeyler
- Merdivenler