VCS 3 Nano kablosuz elektrikli süpürge, günlük temizlik için kompakt ve güçlü bir yardımcıdır. Akıllı kir algılama özelliği sayesinde emiş gücü, verimli temizlik ve mümkün olan en iyi pil ömrü için kir seviyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Temizlik Kontrol Ekranı, mevcut temizlik modu ve kir seviyesi hakkında bilgi sağlar. Modern BLDC motor teknolojisi ve zemin başlığının optimize edilmiş sızdırmazlığı ile tüm yüzeylerde mükemmel toz toplamayı garanti eder. Zemin başlığındaki LED aydınlatma, en ince kirleri bile görünür kılar. 180° dönebilen mafsal, yüksek manevra kabiliyeti sunar ve mobilyaların etrafından ve köşelere sorunsuzca kayar. Vakumlanan parçacıkların %99,9'unu (EN IEC 62885-4:2020/A1:2023'e göre test edilmiştir) güvenilir bir şekilde hapseden çok aşamalı HEPA filtre sistemi, temiz egzoz havası sağlar ve VCS 3 Nano'yu alerjisi olanlar için ideal bir seçim haline getirir. 79 dB'den daha düşük ses seviyesiyle, elektrikli süpürge fısıltı kadar sessiz çalışabilir ve çocuklu veya evcil hayvanlı evler için idealdir. Daha fazla rahatlık ve esneklik için USB-C şarj özelliği mevcuttur; ayrıca, cihaz yerden tasarruf etmek için duvar braketine yerleştirilebilir.