HALI VE KOLTUK TEMİZLİĞİNİ İŞİN PROFESYONELİNE BIRAKIN!
Kärcher, halı ve koltuk temizliğinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm cihazları size sunuyor! Derinlemesine buhar gücüyle, kirin gevşemesini sağladıktan sonra halı temizleme makineleri ile döşemelerinizi her türlü toz ve lekeden arındırabilirsiniz.
İster otel, restoran ve cafelerde; isterse ev veya araba için, farklı fonksiyon ve kapasitelere sahip halı ve koltuk temizleme makinesini Kärcher'de bulabilirsiniz.
Kullanım Alanı Çeşitliliği
Kullanım alanı son derece çeşitlidir: araç koltukları, otel ve restoran halı ve döşemeleri, evinizdeki halı ve döşemeler(tekstil yüzeyi olan sandalye, koltuk, yatak , yatak başlığı vb) rahatlıkla Kärcher halı yıkama makineleri ile temizlenebilir. Zengin aksesuarları sayesinde farklı yüzeylerde maksimum uyum ve performans gösterir.
Zaman Tasarrufu
Kärcher halı yıkama makineleri sadece inatçı lekeleri çıkarmakla kalmaz aynı zamanda tekstil yüzeylerdeki kötü kokuları da giderir. Tek bir cihazla önce deterjan ve suyu püskürtüp, sonrasında vakum yapabilirsiniz. Bu iki fonksiyonun tek cihazda bir araya gelmesi zaman tasarrufu sağlar.
Hızlı Kuruma
Özellikle otel, restoran ve cafe gibi alanlarda yoğun trafik olduğu için temizlikten hemen sonra halıların kuruyarak kullanıma açılması son derece önemlidir. Bu profesyonel hızlı kuruma teknolojisini evinize taşıyan Kärcher ile temizlikten hemen sonra halı ve koltuklarınızı kullanabilirsiniz.
HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNELERİ
BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ
HALI KURUTMA MAKİNESİ
ISLAK KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
PROFESYONEL ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
Basınçlı yıkama makineleri
HALI VE KOLTUK YIKAMA DETERJANI
Derinlemesine Halı Temizliği İçin İpuçları
Adım 1: Halının dokusunu kontrol edin: lif türü, renk, tüylerinin uzunluğu vb faktörler göz önünde bulundurularak; uygun deterjan ve temizlik yöntemi belirlenmelidir.
Adım 2: Eğer yerden ısıtma sistemi kullanıyorsanız, bir gün önceden kapatın, böylelikle kirler daha kolay gevşeyecektir.
Adım 3: Halı yıkama işlemine geçmeden önce, halınızı dikkatlice süpürün.
Adım 4: Halınızdaki lekelerin büyük bir kısma suda çözülecektir, suda çözülmeyen leker için RM 769 deterjanını, halı yıkama makinenize ilave edebilirsiniz.
Adım 5: Halı yıkama makinenizin zemin başlığını kullanarak temizleme solüsyonunu10 cm mesafeden yüzeye püskürtün.
Adım 6: Temiz suyla durulayın ve sonrasında aynı cihazla halınızı vakumlayın.
AB 20/1 halı kurutma cihazı ile uygulamadan sonra halılarınızı kurutabilirsiniz.