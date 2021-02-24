HALI VE KOLTUK TEMİZLİĞİNİ İŞİN PROFESYONELİNE BIRAKIN!

Kärcher, halı ve koltuk temizliğinde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm cihazları size sunuyor! Derinlemesine buhar gücüyle, kirin gevşemesini sağladıktan sonra halı temizleme makineleri ile döşemelerinizi her türlü toz ve lekeden arındırabilirsiniz.

İster otel, restoran ve cafelerde; isterse ev veya araba için, farklı fonksiyon ve kapasitelere sahip halı ve koltuk temizleme makinesini Kärcher'de bulabilirsiniz.