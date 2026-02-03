SE 3 Compact yellow
Özellikler ve faydalar
Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisiTekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı. Güçlü ve enerji tasarruflu motorla birleşen etkili sprey ekstraksiyon temizleme yöntemi sayesinde zahmetsiz ve hızlı temizlik.
Hijyenik kendini yıkama fonksiyonuTemizlikten sonra cihaz, yıkama fonksiyonu kullanılarak temizlenir. Bu, kalan kirleri temizler ve bakteri birikiminden kaynaklanan hoş olmayan kokuları önler. Temiz cihazın hemen depolanmasını sağlar.
Ultra kompakt, yerden tasarruf sağlayan cihaz
- Esnek, dar alanlarda veya ulaşılması zor alanlarda bile.
- Cihazın hızlı ve rahat taşınması için pratik saplı.
- Yer kaplamaz, kolayca depolanabilir
2 tank sistemi
- Temiz su tankının kolayca doldurulması.
- Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması.
Ultra esnek 2'si 1 arada hortum
- Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu.
- Daha fazla hareket özgürlüğü için hortumda döner mafsal bulunur.
Pratik aksesuar ve hortum saklama
- Tek elle kolayca taşınabilir – tüm kapalı aksesuarlar ve hortum doğrudan cihaz üzerine yerleştirilebilir.
- Tüm aksesuarlar her zaman cihaza takılı olduğundan, kullanım anında bunların orada olduğundan emin olabilirsiniz.
Küçük aksesuarlar için depolama alanı
- Temizlik sırasında geçici olarak saklamak için pratiktir.
- Sünger, bez ve diğer küçük parçalar için idealdir.
Basit ve rahat kullanım
- Sezgisel kullanım.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|500
|Çalışma yarıçapı (m)
|5,8
|Temiz su tankı kapasitesi (l)
|1,7
|Kirli su tankı kapasitesi (l)
|2,9
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Elektrik kablosu (m)
|3,6
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|450 x 225 x 260
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.9 m
- Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 100 ml
- 2'si bir arada konfor sistemi: Entegre püskürtme hortumu
Ekipman
- Kablo depolama
- Makine üzeri aksesuar depolama
- 2 tank sistemi
- Pratik hortum ve aksesuar depolama
- Küçük aparatlar için depolama alanı
Videos
Uygulama alanları
- Halılar
- Döşeme
- Araba koltukları