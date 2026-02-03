SE 4

Özellikler ve faydalar
Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4: Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisi
Tekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.
Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4: Çıkarılabilir temiz su deposu
Halı Koltuk Temizleme Makinesi SE 4: Ultra esnek 2'si 1 arada hortum
Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Geniş tekstil yüzeylerinin temizliğinde sürekli püskürtme sağlayan kilitleme fonksiyonlu sap.
Çok işlevli 3'ü 1 arada ürün
  • Tekstil yüzeylerinde spreyli temizlik veya doğru aksesuarlarla halı ve sert zeminlerin ıslak ve kuru vakumlanması için çok yönlü kullanıma uygundur.
Halı-koltuk yıkama, ıslak ve kuru vakumlama için ergonomik aksesuarlar
  • Tek bir tıklamayla aksesuarlarınızı kolayca takıp çıkarabilirsiniz.
Aksesuarlar için pratik depolama seçenekleri
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 1000
Süpürme genişliği (mm) 227
Çalışma yarıçapı (m) 8
Temiz su tankı kapasitesi (l) 4
Kirli su tankı kapasitesi (l) 4
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Elektrik kablosu (m) 6
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 7,6
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 11,1
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 430 x 385 x 535
Standart aksesuar ID (mm) 35

Scope of supply

  • Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
  • Püskürtme tüpü: 2 Parça(lar), 0.5 m, Plastik
  • Derz başlığı
  • Döşeme başlığı
  • Köpük filtre elemanı
  • Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 100 ml
  • Yün torba: 1 Parça(lar)
  • 2'si bir arada konfor sistemi: Entegre püskürtme hortumu

Ekipman

  • Tampon çubuğu
  • 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
  • Makine üzeri aksesuar depolama
  • Küçük aparatlar için depolama alanı
Uygulama alanları
  • Halılar
  • Döşemeli mobilyalar
  • Halılar
  • Araba koltukları
  • Minder
Aksesuarlar
