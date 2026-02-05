SE 4 Plus Spezial
Özellikler ve faydalar
Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisiTekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.
Çıkarılabilir temiz su deposu
Ultra esnek 2'si 1 arada hortumTemizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Geniş tekstil yüzeylerinin temizliğinde sürekli püskürtme sağlayan kilitleme fonksiyonlu sap.
Çok işlevli 3'ü 1 arada ürün
- Tekstil yüzeylerinde spreyli temizlik veya doğru aksesuarlarla halı ve sert zeminlerin ıslak ve kuru vakumlanması için çok yönlü kullanıma uygundur.
Halı-koltuk yıkama, ıslak ve kuru vakumlama için ergonomik aksesuarlar
- Tek bir tıklamayla aksesuarlarınızı kolayca takıp çıkarabilirsiniz.
- Islak ve kuru vakumlama için değiştirilebilir kuru vakum zemin başlığı gibi geniş aksesuar yelpazesiyle uygulamada çok yönlüdür ve ayrıca ıslak ve kuru vakum temizleyicileri için geniş aksesuar yelpazesiyle uyumludur.
Aksesuarlar için pratik depolama seçenekleri
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Süpürme genişliği (mm)
|227
|Temiz su tankı kapasitesi (l)
|4
|Kirli su tankı kapasitesi (l)
|4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|12,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|430 x 385 x 535
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Püskürtme tüpü: 2 Parça(lar), 0.5 m, Plastik
- Kuru vakumlama için başlık: Değiştirilebilir
- Extra-uzun döşeme başlığı
- Döşeme başlığı
- Köpük filtre elemanı
- Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 1 l
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- 2'si bir arada konfor sistemi: Entegre püskürtme hortumu
Ekipman
- Tampon çubuğu
- 3'ü bir arada rahat taşıma kolu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Küçük aparatlar için depolama alanı
Uygulama alanları
- Halılar
- Döşemeli mobilyalar
- Halılar
- Araba koltukları
- Minder