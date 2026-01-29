SE 5
SE 5 sprey ekstraksiyon temizleyici, halılar veya döşemeler gibi tekstil yüzeylerinin temizliğini kolaylaştırır ve liflere kadar hijyenik bir temizlik seviyesi sunar. Aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan evler için idealdir.
Derinlemesine temizlik etkisi, ergonomik tasarım ve çok işlevlilikle birleşti: Çekici çekmeli tasarımıyla SE 5 sprey ekstraksiyonlu temizleyici, döşeli halılar, döşemeler ve döşemeli mobilyalar, kilimler, halı kaplı merdivenler, şilteler, duvar süsleri ve araba koltukları gibi birçok tekstil yüzeyinde hijyenik temizlik sağlar. Kärcher'in denenmiş ve test edilmiş sprey ekstraksiyon teknolojisi en iyi temizlik sonuçlarını sunar: temiz musluk suyu ve Kärcher Halı Temizleyici RM 519, basınç altında tekstil liflerine derinlemesine püskürtülür ve ardından gevşeyen kirle birlikte geri vakumlanır - aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan evler için idealdir. SE 5, kapsamlı aksesuar yelpazesiyle tam teşekküllü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok işlevli bir 3'ü 1 arada üründür. Diğer ekipman özellikleri: Çıkarılabilir temiz ve kirli su tankına sahip 2 tanklı sistem, kolay taşıma için ergonomik taşıma sapı ve cihaz üzerinde pratik aksesuar saklama. Kullanımdan sonra, cihaz uzun bir ürün ömrü için kolayca temizlenir.
Özellikler ve faydalar
Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisiTekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Hızlı ve zahmetsiz temizlik için etkili sprey püskürtme-vakumlama teknolojisi. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.
Kullanımı kolay 2 tanklı sistemTemiz ve kirli su için ayrı iki tank ve taşıma kulpu. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması.
Ultra esnek 2'si 1 arada hortumTemizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu. Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu. Geniş tekstil yüzeylerinin temizliğinde sürekli püskürtme sağlayan kilitleme fonksiyonlu sap.
Çok işlevli 3'ü 1 arada ürün
- Tekstil yüzeylerinde spreyli temizlik veya doğru aksesuarlarla halı ve sert zeminlerin ıslak ve kuru vakumlanması için çok yönlü kullanıma uygundur.
Halı-koltuk yıkama, ıslak ve kuru vakumlama için ergonomik aksesuarlar
- Tek bir tıklamayla aksesuarlarınızı kolayca takıp çıkarabilirsiniz.
- Ergonomik püskürtmeli zemin başlığı, geniş halı kaplı alanların bile konforlu bir şekilde temizlenmesini sağlar.
- Islak ve kuru vakumlama için değiştirilebilir kuru vakum zemin başlığı gibi geniş aksesuar yelpazesiyle uygulamada çok yönlüdür ve ayrıca ıslak ve kuru vakum temizleyicileri için geniş aksesuar yelpazesiyle uyumludur.
Aksesuarlar için pratik depolama seçenekleri
- Aksesuarlar ve püskürtmeli emiş hortumu cihaz üzerinde saklanabilir; böylece her şey düzenli ve derli toplu kalır ve ihtiyaç duyulan her yerde elinizin altında olur.
Düz kıvrımlı filtre ile zahmetsiz temizlik
- Kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama özelliği, filtre değişimi için temizliğe ara vermenize gerek yok.
- İyi toz toplama özelliğine sahip, detaylı vakumlama.
- Kirle temas etmeden kolay ve hızlı filtre çıkarma işlemi için ayrı filtre kapağı.
Geniş düğmesi ve pratik iki kilidiyle etkili dizayn
- Kolay taşıma için.
Elde taşımak için ergonomik bir şekilde dizayn edilmiştir
- Sprey ekstraksiyon temizleyicisinin taşınmasını kolaylaştırır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Süpürme genişliği (mm)
|227
|Temiz su tankı kapasitesi (l)
|4
|Kirli su tankı kapasitesi (l)
|4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Püskürtme tüpü: 2 Parça(lar), 0.5 m, Plastik
- Derz başlığı
- Kuru vakumlama için başlık: Değiştirilebilir
- Döşeme başlığı
- Yassı filtre: Standart
- Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 100 ml
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- 2'si bir arada konfor sistemi: Entegre püskürtme hortumu
Ekipman
- Pratik hortum ve aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Halılar
- Döşemeli mobilyalar
- Halılar
- Araba koltukları
- Minder