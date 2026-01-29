Derinlemesine temizlik etkisi, ergonomik tasarım ve çok işlevlilikle birleşti: Çekici çekmeli tasarımıyla SE 5 sprey ekstraksiyonlu temizleyici, döşeli halılar, döşemeler ve döşemeli mobilyalar, kilimler, halı kaplı merdivenler, şilteler, duvar süsleri ve araba koltukları gibi birçok tekstil yüzeyinde hijyenik temizlik sağlar. Kärcher'in denenmiş ve test edilmiş sprey ekstraksiyon teknolojisi en iyi temizlik sonuçlarını sunar: temiz musluk suyu ve Kärcher Halı Temizleyici RM 519, basınç altında tekstil liflerine derinlemesine püskürtülür ve ardından gevşeyen kirle birlikte geri vakumlanır - aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan evler için idealdir. SE 5, kapsamlı aksesuar yelpazesiyle tam teşekküllü bir ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok işlevli bir 3'ü 1 arada üründür. Diğer ekipman özellikleri: Çıkarılabilir temiz ve kirli su tankına sahip 2 tanklı sistem, kolay taşıma için ergonomik taşıma sapı ve cihaz üzerinde pratik aksesuar saklama. Kullanımdan sonra, cihaz uzun bir ürün ömrü için kolayca temizlenir.