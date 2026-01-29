SE 6 Signature Line
SE 6 Signature Line halı & koltuk yıkama makinesi, tekstil yüzeylerinin derinine kadar etki ederek, garantili hijyen sağlar. Aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan evler için idealdir.
Sadece en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. SE 6 Signature Line halı & koltuk yıkama makinesi, özel bir tasarım öğesi olarak harflere ek olarak etkileyici bir temizleme performansı ve özellikle kapsamlı bir aksesuar yelpazesi sunar. Birçok tekstil yüzeyinde hijyenik temizlik sağlar. Kärcher'in denenmiş ve test edilmiş sprey ekstraksiyon teknolojisi en iyi temizleme sonuçlarını sunar: temiz musluk suyu ve Kärcher Halı Temizleyici RM 519 ile, basınç altında tekstil liflerine derinlemesine püskürtülür ve ardından gevşeyen kirle birlikte geri vakumlanır - aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan evler için idealdir. SE 6 Signature Line, aksesuarlarıyla tam teşekküllü ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok işlevli bir 3'ü 1 arada üründür. Diğer ekipman özellikleri: Çıkarılabilir temiz ve kirli su tankına sahip 2 tanklı sistem, kolay taşıma için ergonomik taşıma sapı ve cihaz üzerinde pratik aksesuar saklama. Kullanımdan sonra cihazın temizlenmesi kolaydır ve bu sayede ürünün ömrü uzun olur.
Özellikler ve faydalar
Signature Line özellikleriŞirketin kurucusu Alfred Kärcher'in imzası, ürünün kendi kategorisinde en iyi Kärcher cihazı olduğunu gösteriyor. Diğer ayrıcalıklı avantajlar arasında uygulama desteği ve uzatılmış garanti imkanları da yer alır. Halı kaplı zeminleri temizlerken daha rahat kullanımı garantilemek için boruların üzerine özel ergonomik destek sapı takılabilir.
Optimum temizlik sonuçları için kanıtlanmış Kärcher teknolojisiTekstil yüzeylerindeki liflerin derinlemesine temizliği. Tekstil yüzeylerinin çabuk kuruması için düşük nem kalıntısı.
Kullanımı kolay 2 tanklı sistemTemiz ve kirli su için ayrı iki tank ve taşıma kulpu. Kirli su haznesinin kirle temas etmeden kolayca çıkarılıp boşaltılması.
Ultra esnek 2'si 1 arada hortum
- Temizlik sırasında ekstra rahatlık için entegre püskürtme hortumu.
- Temizlik sırasında ekstra rahatlık için uzun, son derece esnek emiş hortumu.
- Geniş tekstil yüzeylerinin temizliğinde sürekli püskürtme sağlayan kilitleme fonksiyonlu sap.
Çok işlevli 3'ü 1 arada ürün
- Tekstil yüzeylerinde spreyli temizlik veya doğru aksesuarlarla halı ve sert zeminlerin ıslak ve kuru vakumlanması için çok yönlü kullanıma uygundur.
Ergonomik tutma sapı
Halı-koltuk yıkama, ıslak ve kuru vakumlama için ergonomik aksesuarlar
- Tek bir tıklamayla aksesuarlarınızı kolayca takıp çıkarabilirsiniz.
- Islak ve kuru vakumlama için değiştirilebilir kuru vakum zemin başlığı gibi geniş aksesuar yelpazesiyle uygulamada çok yönlüdür ve ayrıca ıslak ve kuru vakum temizleyicileri için geniş aksesuar yelpazesiyle uyumludur.
Aksesuarlar için pratik depolama seçenekleri
- Aksesuarlar ve püskürtmeli emiş hortumu cihaz üzerinde saklanabilir; böylece her şey düzenli ve derli toplu kalır ve ihtiyaç duyulan her yerde elinizin altında olur.
Düz kıvrımlı filtre ile zahmetsiz temizlik
- Kesintisiz ıslak ve kuru vakumlama özelliği, filtre değişimi için temizliğe ara vermenize gerek yok.
- İyi toz toplama özelliğine sahip, detaylı vakumlama.
- Kirle temas etmeden kolay ve hızlı filtre çıkarma işlemi için ayrı filtre kapağı.
Büyük düğmeler, kolay çıkarılıp takılabilen aksesuarları ve ergonomik taşıma sapıyla çekici tasarım
- Kolay taşıma için.
- Sprey ekstraksiyon temizleyicisinin taşınmasını kolaylaştırır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Süpürme genişliği (mm)
|227
|Temiz su tankı kapasitesi (l)
|4
|Kirli su tankı kapasitesi (l)
|4
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Elektrik kablosu (m)
|6
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|12,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|424 x 320 x 466
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Püskürtme tüpü: 2 Parça(lar), 0.5 m, Plastik
- Derz başlığı
- Kuru vakumlama için başlık: Değiştirilebilir
- Döşeme başlığı
- Yassı filtre: Standart
- Temizlik maddeleri: Halı yıkama deterjanı RM 519, 1 l
- Yün torba: 1 Parça(lar)
- 2'si bir arada konfor sistemi: Entegre püskürtme hortumu
Ekipman
- Destek kulbu
- 2 tank sistemi
- Pratik hortum ve aksesuar depolama
Uygulama alanları
- Halılar
- Döşemeli mobilyalar
- Halılar
- Araba koltukları
- Minder