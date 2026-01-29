Sadece en yenilikçi ve güçlü ürünlerimiz teknoloji öncüsü ve şirket kurucusu Alfred Kärcher'in imzasını taşır. SE 6 Signature Line halı & koltuk yıkama makinesi, özel bir tasarım öğesi olarak harflere ek olarak etkileyici bir temizleme performansı ve özellikle kapsamlı bir aksesuar yelpazesi sunar. Birçok tekstil yüzeyinde hijyenik temizlik sağlar. Kärcher'in denenmiş ve test edilmiş sprey ekstraksiyon teknolojisi en iyi temizleme sonuçlarını sunar: temiz musluk suyu ve Kärcher Halı Temizleyici RM 519 ile, basınç altında tekstil liflerine derinlemesine püskürtülür ve ardından gevşeyen kirle birlikte geri vakumlanır - aileler, alerjisi olanlar ve evcil hayvanı olan evler için idealdir. SE 6 Signature Line, aksesuarlarıyla tam teşekküllü ıslak ve kuru elektrikli süpürge olarak da kullanılabilen çok işlevli bir 3'ü 1 arada üründür. Diğer ekipman özellikleri: Çıkarılabilir temiz ve kirli su tankına sahip 2 tanklı sistem, kolay taşıma için ergonomik taşıma sapı ve cihaz üzerinde pratik aksesuar saklama. Kullanımdan sonra cihazın temizlenmesi kolaydır ve bu sayede ürünün ömrü uzun olur.