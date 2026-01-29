Küçük odalar, çocuk odaları ve bireysel ofisler için mükemmel hava temizleme çözümü olan AF 20 hava temizleme makinesi, çok katmanlı filtre sistemi sayesinde iç mekan havasını alerjen, kirletici ve patojenlerden temizler. Cihaz üzerinde bir renk kodu aracılığıyla hava kalitesini, sıcaklığı ve bağıl nemi gösteren bir ekran bulunur. Hava temizleyici ayrıca zamanlayıcı işlevi, çocuk güvenlik kilidi, gece modu fonksiyonlarına sahiptir. Yüksek hava akışı performasına rağmen, ultra sessizdir. HEPA 13 filtresi bakteri ve virüsleri %99,95 oranında filtreleyerek yüksek filtre verimliliği sağlar. Ayrıca filtrenin kullanım ömrü, hava kirliliğinin düzeyine ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir yıldır. Otomatik mod için yüksek kaliteli lazer sensörü sayesinde mükemmel bir seçimdir. Bu, otomatik modun ve performans seviyesinin hava kirliliği derecesine göre otomatik olarak ayarlandığı anlamına gelir.