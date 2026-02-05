AF 50 Hava Temizleme Makinesi

Yüksek hava akışına sahip, lazer sensör teknolojili, otomatik modlu, ekranlı, H13 filtrelemeli ve aktif karbonlu kompakt AF 50 Hava Temizleme Makinesi, patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları güvenilir bir şekilde giderir.

Büyük iç mekanlar, geniş ofislr ve büyük salonlar için mükemmel hava temizleme çözümü olan AF 50 hava temizleme makinesi, çok katmanlı filtre sistemi sayesinde iç mekan havasını alerjen, kirletici ve patojenlerden temizler. Cihaz üzerinde bir renk kodu aracılığıyla hava kalitesini, sıcaklığı ve bağıl nemi gösteren bir ekran bulunur. Hava temizleyici ayrıca zamanlayıcı işlevi, çocuk güvenlik kilidi, gece modu fonksiyonlarına sahiptir. Yüksek hava akışı performasına rağmen, ultra sessizdir. HEPA 13 filtresi bakteri ve virüsleri %99,95 oranında filtreleyerek yüksek filtre verimliliği sağlar. Ayrıca filtrenin kullanım ömrü, hava kirliliğinin düzeyine ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir yıldır. Otomatik mod için yüksek kaliteli lazer sensörü sayesinde mükemmel bir seçimdir. Bu, otomatik modun ve performans seviyesinin hava kirliliği derecesine göre otomatik olarak ayarlandığı anlamına gelir.

Özellikler ve faydalar
Hava temizleyici AF 50 Hava Temizleme Makinesi: Yüksek Korumalı 13 Filtre
Yüksek Korumalı 13 Filtre
Kokuları ve kimyasal buharları yapıştırmak için.
Hava temizleyici AF 50 Hava Temizleme Makinesi: Çift hava giriş sistemi
Çift hava giriş sistemi
Her iki taraftaki hava girişi sayesinde yüksek hava debisi garanti edilir.
Hava temizleyici AF 50 Hava Temizleme Makinesi: Renkli ekran
Renkli ekran
Sıcaklığı, hava nemini ve kalitesini, filtre ve cihaz durumunu görüntüler.
4 adet döner silindir
Sessiz çalışma
Otomatik mod
  • Sensör otomatik modu kontrol eder ve performans seviyesini hava kalitesine uyarlar.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 220 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Motor gücü (kW) (W) 50
Uygun oda yüksekliği (m²) En fazla 100
Hava debisi (m³/sa) max. 520
Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Güç ayarları 5
Renk Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg) 9,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 10,5
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 290 x 290 x 580

Ekipman

  • Çift filtre sistemi
  • Toz torbası değişim göstergesi
  • LED ekran hava kalitesi
  • Isı göstergesi
  • Bağıl hava nemi göstergesi
  • Dokunma fonksiyonu ile cihazın çalıştırılması
  • Otomatik mod
  • Gece modu
  • Kilitleme fonksiyonu
  • Zamanlama programı
