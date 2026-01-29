A + enerji verimliliğine sahip 600 watt'lık bir türbin ve egzoz hava filtresine sahip AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi, etkileyici yüksek, uzun ömürlü emiş gücü sağlar. Entegre filtre temizleme sistemi, kirli filtreyi bir düğmeye dokunarak temizler, böylece emiş gücü hemen tekrar artar. Tek parçalı filtre sistemi (sağlam düz kıvrımlı filtre ve metal kaba kir filtresi ile) ve konteyner üzerinde pratik bir tutamak ile atık konteynerinin kir ile temas etmeden hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması sağlanır. Ayrıca, yüksek dereceli aleve dayanıklı malzemeler, külün vakumlanmasında maksimum güvenlik sağlar. Eğimli el borusu sayesinde, ulaşılması zor yerler bile rahatça vakumlanır. Sert yüzey temizliği için zemin başlığı ve yüksek kaliteli krom kaplı emiş boruları ile birlikte, her ikisi de tedarik kapsamına dahildir, AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi her yerde tam teşekküllü bir kuru elektrikli süpürge olarak kullanılabilir. Diğer pratik özellikler: kablonun ve aksesuarların depolanması ve çalışma araları sırasında emme hortumunun veya zemin nozullu emiş borularının makineye dayandırılmasının pratik yolu. Üstelik vade farksız 6 taksit ve ücretsiz kargo imkanı ile!