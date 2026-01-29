AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi
Herhangi bir kirle temas etmeden külleri kolayca yok eder: Uzun ömürlü AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi, A + sınıfı enerji verimliliğine, 17 litrelik metal hazne ve filtre temizleme özelliğine sahiptir.
A + enerji verimliliğine sahip 600 watt'lık bir türbin ve egzoz hava filtresine sahip AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi, etkileyici yüksek, uzun ömürlü emiş gücü sağlar. Entegre filtre temizleme sistemi, kirli filtreyi bir düğmeye dokunarak temizler, böylece emiş gücü hemen tekrar artar. Tek parçalı filtre sistemi (sağlam düz kıvrımlı filtre ve metal kaba kir filtresi ile) ve konteyner üzerinde pratik bir tutamak ile atık konteynerinin kir ile temas etmeden hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması sağlanır. Ayrıca, yüksek dereceli aleve dayanıklı malzemeler, külün vakumlanmasında maksimum güvenlik sağlar. Eğimli el borusu sayesinde, ulaşılması zor yerler bile rahatça vakumlanır. Sert yüzey temizliği için zemin başlığı ve yüksek kaliteli krom kaplı emiş boruları ile birlikte, her ikisi de tedarik kapsamına dahildir, AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi her yerde tam teşekküllü bir kuru elektrikli süpürge olarak kullanılabilir. Diğer pratik özellikler: kablonun ve aksesuarların depolanması ve çalışma araları sırasında emme hortumunun veya zemin nozullu emiş borularının makineye dayandırılmasının pratik yolu. Üstelik vade farksız 6 taksit ve ücretsiz kargo imkanı ile!
Özellikler ve faydalar
Kärcher ReBoost filtre temizliğiBir düğme dokunuşuyla filtre temizliği Yüksek ve uzun süreli emiş gücü için. Çok miktarda kirin vakumlanması için uygundur.
Bir bileşenli filtre sistemiDüz katmanlı filtre ve metal iri gözenekli kir filtresinden oluşur. Ek olarak ayrı egzoz filtresi vardır(sadece AD 4 Premium için). Basit filtre çıkartımı ve konteynırın kir ile hiç temas etmeden temizlenmesi sayesinde azami konfor.
Ateşe dayanıklı malzeme, metal konteynır ve kılıflı metal hortumKülün temizlenmesi sırasında maksimum güvenlik için - yanlış kullanıldığında bile.
Kuru elektrikli süpürgede kullanım için özel aksesuarlar
- Sert zeminlerin temizliği için de uygundur.
- Farklı uygulamalarda kullanılabilir.
Açılı elde taşınabilen boru
- Bacadaki tüm köşelerin ve dar yerlerin genel temizliği için.
1,7 m emiş hortumu, kılıflı metalden yapılmıştır
- Güvenli çalışma için.
- Yüksek esneklik ve bükülebilirlik.
"Çek ve İt“ Kilit Sistemi
- Hızlı ve kolay konteyner açma, kapama ve boşaltma
Konteynır üzerindeki pratik kolları
- Kabın kolaylıkla boşaltılması için.
- Kir ile hiç temas etmeden
Cihaz üzerinde pratik aksesuar saklama yeri + park pozisyonu
- Sağlanan aksesuarların ve güç kablosunun yerden tasarruf edilerek, güvenli ve rahat bir şekilde saklanması.
- Çalışma araları sırasında zemin nozulu ile emiş borularını ve emme hortumunu dayamak için idealdir.
Silindirler
- Esnek işleyiş.
- Yüksek hareket özgürlüğü.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|600
|Emiş gücü (W)
|150
|Vakum gücü (mbar)
|max. 215
|Hava debisi (l/s)
|max. 42
|Konteyner kapasitesi (l)
|17
|Konteyner malzemesi
|Metal
|Elektrik kablosu (m)
|4
|Standart aksesuar ID (mm)
|35
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|<= 80
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|5,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|365 x 330 x 565
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 1.7 m
- Emiş hortumunun malzemesi: Kaplanmış metal
- Emiş borularının miktarı: 2 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 0.5 m
- Emiş borularının nominal genişliği: 35 mm
- Emiş borularının malzemesi: Paslanmaz çelik
- Kuru vakumlama aleti: Aleve dayanıklı
- Yassı filtre: 1 Parça(lar), Ateşe dayanıklı polyester
- Havası filtresi salınımı
- Filtre sepeti
- İri taneli kir filtresi, malzemesi: Metal
Ekipman
- Filtre temizleme fonksiyonu
- Rahat tutuş
- Emme hortumu için eğilme konumu
- Park pozisyonu
- Makine üzeri aksesuar depolama
- Tampon çubuğu
- Kablo askısı
- Tekerlekler
- Küçük aparatlar için depolama alanı
Uygulama alanları
- Külün atılması
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- Kuru kirin vakumlanması
- Atölyeler
- Garajlar
- Mahzen ve depolar
- Hobi alanları