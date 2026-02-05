KHB 4-18

Özellikler ve faydalar
El Temizleyici KHB 4-18: 18 V Kärcher Değiştirilebilir pil
18 V Kärcher Değiştirilebilir pil
LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
El Temizleyici KHB 4-18: Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç
Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç
Kolayca değiştirilebilir hızlı bağlantı nozülleri
El Temizleyici KHB 4-18: Hafif ve kompakt cihaz tasarımı
Hafif ve kompakt cihaz tasarımı
Temizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile.
Çok çeşitli uygulamalar için aksesuarlar
  • Merdivenler ve daha küçük alanlar için: PS 20 el tipi.
  • MJ 24 elde taşınır cihaz, temizlik ve sulama için beş nozulu ve bir püskürtme borusunu birleştirir.
  • Erişilmesi zor yerler için: VJ 24 el tipi cihazda 360 ° bağlantı.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Batarya ile çalışan cihaz
Batarya platformu 18 V Batarya platformu
Basınç (Bar) 21
Basınç aralığı Orta seviye basınç
Giriş suyu sıcaklığı (°C) max. 40
Su debisi (l/sa) max. 170
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk) 14 (2,5 Ah)
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 1,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 292 x 89 x 228

Scope of supply

  • Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
  • Bahçe hortumu adaptörü A3/4"

Ekipman

  • Su emişi
  • Yassı püskürtme namlusu
  • Entegre su giriş filtresi
  • Cihaz filtresi
El Temizleyici KHB 4-18
El Temizleyici KHB 4-18
Videos
Uygulama alanları
  • Çiçekler
  • Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
  • Çöp kutuları
  • Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
  • Bahçe/teras/balkon mobilyaları
  • Bisikletler
  • Çitler
  • Bahçe oyuncakları
Aksesuarlar