KHB 4-18
Özellikler ve faydalar
18 V Kärcher Değiştirilebilir pilLCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınçKolayca değiştirilebilir hızlı bağlantı nozülleri
Hafif ve kompakt cihaz tasarımıTemizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile.
Çok çeşitli uygulamalar için aksesuarlar
- Merdivenler ve daha küçük alanlar için: PS 20 el tipi.
- MJ 24 elde taşınır cihaz, temizlik ve sulama için beş nozulu ve bir püskürtme borusunu birleştirir.
- Erişilmesi zor yerler için: VJ 24 el tipi cihazda 360 ° bağlantı.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Basınç (Bar)
|21
|Basınç aralığı
|Orta seviye basınç
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|max. 40
|Su debisi (l/sa)
|max. 170
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|14 (2,5 Ah)
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|292 x 89 x 228
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Su emişi
- Yassı püskürtme namlusu
- Entegre su giriş filtresi
- Cihaz filtresi
Uygulama alanları
- Çiçekler
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Çöp kutuları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bisikletler
- Çitler
- Bahçe oyuncakları