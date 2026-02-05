LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.

Hafif ve kompakt cihaz tasarımı

Temizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile.