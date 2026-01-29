KHB 6 Bataryalı Basınçlı Yıkama Makinesi
Güç bağlantısı gerektirmeyen, elde taşınabilir, maksimum 24 bar basınç performansına sahip, şarjlı basınçlı yıkama makinesi. 18 V olan bataryası isteğe bağlı olarak değiştirilebilir, sarj cihazı aksesuar olarak mevcuttur. Bahçenizde bulunan hafif kirleri güvenilir bir şekilde temizler.
Priz yok mu? Sorun değil! Kärcher 18 V Batarya Platformundan bataryasını temin edebilirsiniz. Güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın evin her yerini temizler, hafif kirler için idealdir. Jet nozülü ile inatçı kirleri, bahçe mobilyalarından, oyuncaklara kolayca çıkarılabilir. Her iki nozülü de paketin içinden çıkmaktadır. Ayrıca, uzun ömürlü ve lityum-iyon değiştirilebilir (18 V/2.4 Ah) batarya ve batarya sarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur. Yenilikçi teknolojisi sayesinde, bataryanın LCD ekranı çalışırken ve şarj olurken kalan kapasiteyi gösterir. Ek olarak, Kärcher'in geniş aksesuar yelpazesi sayesinde KHB 6'yı daha da çok yönlü hale getirmektedir. Örneğin, alternatif kaynaklardan su kullanmak için bir emiş hortumu ve yıkama fırçası mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
18 V Kärcher Değiştirilebilir pilLCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınçVerimli, mobil ve kolay ara temizlik için maksimum 24 bar. Kolayca değiştirilebilir hızlı bağlantı nozülleri Nazik temizlik için düz jet nozul ve daha inatçı kirler için döner nozul tedarik kapsamına dahildir.
Hafif ve yenilikçi cihaz tasarımıTemizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile.
Çok çeşitli uygulamalar için aksesuarlar
- Merdivenler ve daha küçük alanlar için: PS 20 el tipi.
- Beş farklı nozullu MJ 24 El Tipi Multi Jet püskürtme borusu.
- Erişilmesi zor yerler için: VJ 24 el tipi cihazda 360 ° bağlantı.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Basınç (Bar)
|max. 24
|Basınç aralığı
|Orta seviye basınç
|Su debisi (l/sa)
|max. 200
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|302 x 89 x 252
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
- DB 24 Kir Sökücü
Ekipman
- Su emişi
- Yassı püskürtme namlusu
- Entegre su giriş filtresi
- Cihaz filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Çiçekler
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Çöp kutuları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bisikletler
- Çitler
- Bahçe oyuncakları