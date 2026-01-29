Priz yok mu? Sorun değil! Kärcher 18 V Batarya Platformundan bataryasını temin edebilirsiniz. Güç kaynağına ihtiyaç duymaksızın evin her yerini temizler, hafif kirler için idealdir. Jet nozülü ile inatçı kirleri, bahçe mobilyalarından, oyuncaklara kolayca çıkarılabilir. Her iki nozülü de paketin içinden çıkmaktadır. Ayrıca, uzun ömürlü ve lityum-iyon değiştirilebilir (18 V/2.4 Ah) batarya ve batarya sarj cihazı isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur. Yenilikçi teknolojisi sayesinde, bataryanın LCD ekranı çalışırken ve şarj olurken kalan kapasiteyi gösterir. Ek olarak, Kärcher'in geniş aksesuar yelpazesi sayesinde KHB 6'yı daha da çok yönlü hale getirmektedir. Örneğin, alternatif kaynaklardan su kullanmak için bir emiş hortumu ve yıkama fırçası mevcuttur.