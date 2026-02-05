Güç bağlantısı yok mu? Sorun yok! Kärcher 18 V Battery platformundan KHB 6 Battery Limited Edition hafif, elde taşınabilir, pille çalışan orta basınçlı yıkayıcı, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan evdeki hemen hemen her şeyi temizler. Sadece hortumu bağlayın ve kullanıma hazır. Nazik düz jet nozulu ile bahçe mobilyalarından, oyuncaklardan ve çok daha fazlasından inatçı kirler hızla çıkarılabilir. Saksılarınız polen ve toprakla mı lekelendi? Bu, inatçı kirleri bile zahmetsizce çıkarmak için kullanılabilen verimli döner nozul için bir iştir. Her iki nozul da teslimat kapsamına dahildir. Değiştirilebilir pil, 18 V Kärcher Battery Power platformundaki tüm pille çalışan cihazlarda kullanılabilir. Yenilikçi Gerçek Zamanlı Teknoloji sayesinde pilin LCD ekranı çalışırken, şarj ederken ve depolarken kalan kapasiteyi gösterir. Geniş aksesuar yelpazesi, KHB 6 Battery Limited Edition'ı daha da çok yönlü hale getirir. Örneğin alternatif kaynaklardan gelen suyu kullanmak için bir köpük jeti, yıkama fırçası ve emme hortumu da mevcuttur.