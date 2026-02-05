KHB 6 Battery Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
Güç bağlantısı gerektirmeden hızlı ara temizlik için hafif, elde taşınabilir, pille çalışan KHB 6 Battery Limited Edition orta seviye basınçlı yıkayıcı. 18 V pil ve pil şarj cihazı aksesuar olarak mevcuttur.
Güç bağlantısı yok mu? Sorun yok! Kärcher 18 V Battery platformundan KHB 6 Battery Limited Edition hafif, elde taşınabilir, pille çalışan orta basınçlı yıkayıcı, bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan evdeki hemen hemen her şeyi temizler. Sadece hortumu bağlayın ve kullanıma hazır. Nazik düz jet nozulu ile bahçe mobilyalarından, oyuncaklardan ve çok daha fazlasından inatçı kirler hızla çıkarılabilir. Saksılarınız polen ve toprakla mı lekelendi? Bu, inatçı kirleri bile zahmetsizce çıkarmak için kullanılabilen verimli döner nozul için bir iştir. Her iki nozul da teslimat kapsamına dahildir. Değiştirilebilir pil, 18 V Kärcher Battery Power platformundaki tüm pille çalışan cihazlarda kullanılabilir. Yenilikçi Gerçek Zamanlı Teknoloji sayesinde pilin LCD ekranı çalışırken, şarj ederken ve depolarken kalan kapasiteyi gösterir. Geniş aksesuar yelpazesi, KHB 6 Battery Limited Edition'ı daha da çok yönlü hale getirir. Örneğin alternatif kaynaklardan gelen suyu kullanmak için bir köpük jeti, yıkama fırçası ve emme hortumu da mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
18 V Kärcher Değiştirilebilir pilLCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.
Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınçVerimli, mobil ve kolay ara temizlik için maksimum 24 bar. Kolayca değiştirilebilir hızlı bağlantı nozülleri Nazik temizlik için düz jet nozul ve daha inatçı kirler için döner nozul tedarik kapsamına dahildir.
Hafif ve yenilikçi cihaz tasarımıTemizlik sırasında optimum hareket özgürlüğü ve esneklik. Ara temizlik için pille çalışan, orta basınçlı yıkama makinesi. Su bağlantısının olup olmadığına bakılmaksızın, ayrı olarak satılan emme hortumu ile.
Çok çeşitli uygulamalar için aksesuarlar
- Merdivenler ve daha küçük alanlar için: PS 20 el tipi.
- Beş farklı nozullu MJ 24 El Tipi Multi Jet püskürtme borusu.
- Erişilmesi zor yerler için: VJ 24 el tipi cihazda 360 ° bağlantı.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|18 V Batarya platformu
|Basınç (Bar)
|max. 24
|Basınç aralığı
|Orta seviye basınç
|Su debisi (l/sa)
|max. 200
|Motor Gücü (V)
|18
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5 Ah)
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|1,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|2,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|302 x 89 x 252
Scope of supply
- Varyant: Batarya ve şarj cihazı dahil değildir
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
- DB 24 Kir Sökücü
- MJ 24 5'i 1 arada Multi Jet
Ekipman
- Su emişi
- Entegre su giriş filtresi
- Cihaz filtresi
Uygulama alanları
- Çiçekler
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler
- Çöp kutuları
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Bahçe/teras/balkon mobilyaları
- Bisikletler
- Çitler
- Bahçe oyuncakları