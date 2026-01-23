Dış alanda temizlik çözümüne ihtiyaç duyan herkes için uygundur. Entegre lityum iyon akü ve sökülebilir su haznesi sayesinde, örneğin, elektrik veya su kaynağı bağlantısı olmaksızın bisikletinizi veya kirli yürüyüş botlarınızı temizleyebilirsiniz. Basınçlı yıkama makinesi, hafif fakat etkili düşük basınçlı mekanizması ile hassas yüzeyler için idealdir. Bir LED ekran,akü azaldığında veya şarj edildiğinde sinyal vermektedir. Çok çeşitli uygulama ve eklenti seçenekleri için çeşitli aksesuar kutuları mevcuttur.