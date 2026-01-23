OC 3
Lityum iyon akülü Kärcher basınçlı temizleme makinesi ve dış alan temizleyicisi Taşınması ve saklanması kolaydır. Hassas yüzeyler için düz uygundur.
Dış alanda temizlik çözümüne ihtiyaç duyan herkes için uygundur. Entegre lityum iyon akü ve sökülebilir su haznesi sayesinde, örneğin, elektrik veya su kaynağı bağlantısı olmaksızın bisikletinizi veya kirli yürüyüş botlarınızı temizleyebilirsiniz. Basınçlı yıkama makinesi, hafif fakat etkili düşük basınçlı mekanizması ile hassas yüzeyler için idealdir. Bir LED ekran,akü azaldığında veya şarj edildiğinde sinyal vermektedir. Çok çeşitli uygulama ve eklenti seçenekleri için çeşitli aksesuar kutuları mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Kompakt makine tasarımıÇıkarılabilir su deposunun altındaki sarmal hortum ve yüksek basınç tabacasının kolay depolanması. Yerden tasarruf sağlayan depolama ile taşıması kolaydır.
Entegre lityum-iyon bataryaBir güç kaynağından bağımsız hareketli temizlik. Uzun pil çalışma süresi, yani yeniden şarj edilmeden önce birkaç kez kullanılabilir. Pil zayıfladığında LED sizi uyarır.
Verimli fakat yumuşak düşük basınçDüşük basınç, temizlemenin aynı anda hem verimli hem de son derece nazik olması avantajını sunar. Düz püskürtmeli standart nozul, görünür temizleme performansı sağlar. Koni püskürtme başlığı, köpek pençelerinin daha hassas bir şekilde temizlenmesi için idealdir.
Geniş aksesuar yelpazesi
- Ek aksesuarlarla çeşitli uygulamalar genişletilebilir ve mükemmelleştirilebilir.
- Bir macera kutusu, bisiklet kutusu ve evcil hayvan kutusu ile pratik bir saklama kutusu mevcuttur ve cihaza monte edilebilir. Tüm aksesuarlar ayrı olarak da mevcuttur.
Çıkarılabilir su deposu
- Evde kolayca doldurulabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Basınç aralığı
|Düşük basınç
|Su debisi (l/dk)
|max. 2
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil çalışma süresi (dk)
|15
|Şarj etme süresi (dk)
|180
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|277 x 234 x 201
Scope of supply
- Lityum iyon batarya
- Yassı püskürtme namlusu
- Bahçe hortumu adaptörü A3/4"
Ekipman
- Su deposu hacmi: 4 l
- Uzatma hortumu: 2.8 m
- Entegre su giriş filtresi
- Cihaz filtresi
Videos
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Evcil Hayvanlar / Köpekler
- Pusetler / çocuk arabaları
- Çadır / kamp ekipmanları
- Ayakkabılar / yürüyüş botları
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler