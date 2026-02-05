Kärcher'in mobil basınçlı yıkama makinesi ile – bisiklet temizliği için optimize edilmiş aksesuarlara sahip bisiklet kutusu dahil – hareket halindeyken bile temiz bir donanıma sahipsiniz. Entegre lityum iyon pili ve çıkarılabilir su deposu, elektrik veya su kaynağı bağlantısı olmadan bile uygulamaya olanak tanır. Verimli, düşük basınçlı düz akış sayesinde hassas yüzeyleri ekstra nazikçe temizleyebilirsiniz. Bir LED ekran, pilin azaldığını veya şarj edildiğini de bildirir. Bisiklet kutusunun avantajları: Evrensel yumuşak kıllı fırça tetik tabancasına takılabilir ve ayrıca inatçı kirleri giderir, deterjan tipik olarak bisikletlerde bulunan kir türünü çözer ve aynı anda tüm bileşenlere karşı naziktir, yüksek kaliteli yün- mikro fiber bez, ekipmanı saklamadan önce kurutur ve aksesuar kutusu, saklama için cihaza kolayca takılabilir.