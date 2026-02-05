OC 3 + Bike Limited Edition Basınçlı Yıkama Makinesi
Hareket halindeyken bisiklet yıkamak için mükemmel: Lityum iyon pilli mobil Kärcher basınçlı yıkama makinesi, su deposu ve hassas yüzeyler için hassas düşük basınç. Optimum uzatma için çeşitli aksesuarlara sahip bisiklet kutusu içerir.
Kärcher'in mobil basınçlı yıkama makinesi ile – bisiklet temizliği için optimize edilmiş aksesuarlara sahip bisiklet kutusu dahil – hareket halindeyken bile temiz bir donanıma sahipsiniz. Entegre lityum iyon pili ve çıkarılabilir su deposu, elektrik veya su kaynağı bağlantısı olmadan bile uygulamaya olanak tanır. Verimli, düşük basınçlı düz akış sayesinde hassas yüzeyleri ekstra nazikçe temizleyebilirsiniz. Bir LED ekran, pilin azaldığını veya şarj edildiğini de bildirir. Bisiklet kutusunun avantajları: Evrensel yumuşak kıllı fırça tetik tabancasına takılabilir ve ayrıca inatçı kirleri giderir, deterjan tipik olarak bisikletlerde bulunan kir türünü çözer ve aynı anda tüm bileşenlere karşı naziktir, yüksek kaliteli yün- mikro fiber bez, ekipmanı saklamadan önce kurutur ve aksesuar kutusu, saklama için cihaza kolayca takılabilir.
Özellikler ve faydalar
Sofistike depolama konseptiÇıkarılabilir su deposunun altındaki sarmal hortum ve yüksek basınç tabacasının kolay depolanması.
Entegre lityum-iyon bataryaBir güç kaynağından bağımsız hareketli temizlik.
Bisiklet KutusuBisikletlerin ve bisiklet ekipmanlarının en iyi şekilde temizlenmesi için.
Verimli fakat yumuşak düşük basınç
Çıkarılabilir su deposu
- Evde kolayca doldurulabilir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Basınç aralığı
|Düşük basınç
|Su debisi (l/dk)
|max. 2
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Pil çalışma süresi (dk)
|15
|Şarj etme süresi (dk)
|180
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Lityum iyon batarya
- Yassı püskürtme namlusu
- Evrensel fırça
- Mikrofiber bez
- Saklama kutusu
- Temizlik maddeleri: Bisiklet Temizleyici RM 44 G, 0.5 l
Ekipman
- Su emişi
- Su deposu hacmi: 4 l
- Uzatma hortumu: 2.8 m
- Entegre su giriş filtresi
- Cihaz filtresi
Uygulama alanları
- Bisikletler
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.
- Evcil Hayvanlar / Köpekler
- Pusetler / çocuk arabaları
- Çadır / kamp ekipmanları
- Ayakkabılar / yürüyüş botları
- Çocuk oyuncakları / Bobbycar® / çalışır tekerlekler