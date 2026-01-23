SP 9.000 Flat
9.000 l/saate kadar su taşır ve 1 mm'lik bir seviyeye kadar pompalar: Düz emişli SP 9.000 Flat dalgıç pompa, berrak ve az kirli sular için kompakt bir giriş seviyesi pompadır.
Düz emişli SP 9.000 Flat dalgıç pompa, 5 milimetreye kadar kir parçacıkları içeren temiz veya hafif kirli suları güvenilir bir şekilde pompalamaya yardımcı olur. Saatte 9.000 litreye kadar kapasitesi ile yeraltı suyu girişi veya çamaşır makinesi sızıntıları nedeniyle su basmış küçük havuzları veya bodrumları boşaltmak için idealdir. Sağlam bir kayar halka contası, pompanın ömrünü uzatır. İsteğe bağlı olarak beş yıllık uzatılmış garanti sunulmaktadır. Şamandıra anahtarı, su seviyesine bağlı olarak pompayı açar ve kapatır, böylece boşa çalışmayı da önler. Şamandıra için sabitleme aparatı sayesinde, düşük su seviyesinde bile sürekli çalışmaya devam edebilir. SP 9.000 Flat ayrıca, katlandığında kapasiteyi artıran katlanabilir destek ayakları ile donatılmıştır. Destek ayakları katlandığında, dalgıç berrak su pompası 7 milimetre kadar düşük bir su seviyesinde çalışmaya başlar ve su seviyesi 1 milimetreye kadar düşene kadar sürekli pompalama yapar. 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumlar, Quick Connect bağlantı dişi ile hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir.
Özellikler ve faydalar
Ceramik yüz contasıEkstra uzun çalışma ömrü için.
ŞamandıraSu seviyesine göre pompayı tekrar açıp kapatarak kuru çalışmayı önler.
Hızlı bağlantı1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumları veya G1 bağlantısını hızlı ve kolay bir şekilde bağlamak için bağlantı dişi.
Katlanabilir bacaklar
- Daha yüksek kapasiteli normal çalışmadan paspas kuruluğu sonucu 1 mm düz toplamaya geçiş.
Otomatik havalandırma
- Pompa, 7 cm su seviyesinden itibaren manuel modda çalışmaya başlar.
Şamandra geçişini sabitleme imkanı
- Sürekli çalışma moduna geçmek için
Ergonomik taşıma kolu
- Rahat tutuş ve aynı zamanda ip tutucu olarak kullanılabilir
Sağlam ve takılması kolay ön filtre
- Pompayı aşırı kirlenmeye karşı korur ve böylece pompa çarkının tıkanmasını önler.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|280
|Azami su debisi (l/sa)
|< 9000
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Taşıma kafası (m)
|6
|Basınç (Bar)
|max. 0,6
|Son Derinlik seviyesi (mm)
|1
|Partikül geçirme (mm)
|max. 5
|Emiş derinliği (m)
|max. 7
|Min. kalan su, manuel (mm)
|1
|Artık su seviyesi (mm)
|1
|Bağlantı yivi
|G1 1/2
|Basınç tarafı bağlantı dişi
|G1 / 2 iç dişli
|Elektrik kablosu (m)
|10
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|227 x 240 x 262
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,5
Scope of supply
- Bağlantı hortumu: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Ekipman
- Ergonomik taşıma kolu
- Hızlı ve kolay hortum bağlantısı için Quick Connect (hızlı bağlantı) sistemi
- Kullanım manuel ve otomatik olarak değiştirilebilir: Şamandralı anahtarı sabitleme imkanı
- Düz kaldırmaya geçiş
- Şamandıra
- Ceramik yüz contası
- Manuel çalışmada, pompa minimum miktarda artık su kalana kadar sürekli çalışır:
Uygulama alanları
- Ev ve kilerde meydana gelen su hasarları (Çamaşır makinesi sızıntısı/ yer altı suyu girişi) için
- Havuzlardan dışarı su pompalamak için