Düz emişli SP 9.000 Flat dalgıç pompa, 5 milimetreye kadar kir parçacıkları içeren temiz veya hafif kirli suları güvenilir bir şekilde pompalamaya yardımcı olur. Saatte 9.000 litreye kadar kapasitesi ile yeraltı suyu girişi veya çamaşır makinesi sızıntıları nedeniyle su basmış küçük havuzları veya bodrumları boşaltmak için idealdir. Sağlam bir kayar halka contası, pompanın ömrünü uzatır. İsteğe bağlı olarak beş yıllık uzatılmış garanti sunulmaktadır. Şamandıra anahtarı, su seviyesine bağlı olarak pompayı açar ve kapatır, böylece boşa çalışmayı da önler. Şamandıra için sabitleme aparatı sayesinde, düşük su seviyesinde bile sürekli çalışmaya devam edebilir. SP 9.000 Flat ayrıca, katlandığında kapasiteyi artıran katlanabilir destek ayakları ile donatılmıştır. Destek ayakları katlandığında, dalgıç berrak su pompası 7 milimetre kadar düşük bir su seviyesinde çalışmaya başlar ve su seviyesi 1 milimetreye kadar düşene kadar sürekli pompalama yapar. 1“, 1 1/4” ve 1 1/2" hortumlar, Quick Connect bağlantı dişi ile hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir.