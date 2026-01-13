banner

BP 2 Cistern

Sağlam paslanmaz çelik gövdeli BP 2 Cistern, bir sarnıçtan yağmur suyu kullanarak bahçe sulaması için ideal daldırma basınç pompasıdır. Hortum bağlantı seti ve şamandıra dahildir.

BP 2 Cistern, bahçe sulama amacıyla alternatif su kaynaklarının kullanımı için mükemmeldir. Yağmur, kuyu veya yeraltı sularının hedeflenen kullanımı ile bol miktarda içme suyu tasarrufu sağlanabilir. Paslanmaz çelikten yapılmış pompa gövdesi, dişli konektör ve taşıma kolu son derece sağlamdır. Örneğin kuyuya indirmek için pompaya bir halat takılabilir. Dalgıç basınç pompası, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı önleyen entegre bir ön filtre ve bir şamandıra anahtarına sahiptir. Anahtarlama seviyesi ayarlanabilir. 3/4 "ve 1" hortumların pompaya kolayca bağlanabildiği bir hortum bağlantı seti ve entegre çek valf. tedarik kapsamına dahildir.

Özellikler ve faydalar
sarnıç pompası BP 2 Cistern: Paslanmaz çelik pompa gövdesi, vidalı bağlantıları ve taşıma kolu
Paslanmaz çelik pompa gövdesi, vidalı bağlantıları ve taşıma kolu
Uzun ömürlü ve dayanıklılığının yanı sıra kullanımı kolay
sarnıç pompası BP 2 Cistern: Kolay bağlantı aparatı
Kolay bağlantı aparatı
3/4" ve 1" hortumun pompaya hızlı bağlanması
sarnıç pompası BP 2 Cistern: Entegreli ön filtre
Entegreli ön filtre
Kirlere karşı pompayı koruyarak kullanım ömrünü arttırır
Sabit kablolu şamandıra
  • Basit seviye ayarlama
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 800
Azami su debisi (l/sa) < 5700
Taşıma kafası (m) 32
Basınç (Bar) max. 3,2
Emiş derinliği (m) max. 7
Çıkış suyu sıcaklığı (°C) max. 35
Bağlantı yivi G1
Elektrik kablosu (m) 10
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Renk Gümüş
Aksesuarsız ağırlık (kg) 9,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 11,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 130 x 130 x 475

Scope of supply

  • ¾" hortum kelepçesi ile 1" hortum bağlantı aparatı

Ekipman

  • Geri dönüş valfi
  • Paslanmaz çelik pompa gövdesi
  • Şamandıra
  • Dayanıklı paslanmaz çelik tutamak
  • Entegreli ön filtre
  • Kolay ayarlanabilir seviye sensörü
