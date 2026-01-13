BP 2 Cistern
Sağlam paslanmaz çelik gövdeli BP 2 Cistern, bir sarnıçtan yağmur suyu kullanarak bahçe sulaması için ideal daldırma basınç pompasıdır. Hortum bağlantı seti ve şamandıra dahildir.
BP 2 Cistern, bahçe sulama amacıyla alternatif su kaynaklarının kullanımı için mükemmeldir. Yağmur, kuyu veya yeraltı sularının hedeflenen kullanımı ile bol miktarda içme suyu tasarrufu sağlanabilir. Paslanmaz çelikten yapılmış pompa gövdesi, dişli konektör ve taşıma kolu son derece sağlamdır. Örneğin kuyuya indirmek için pompaya bir halat takılabilir. Dalgıç basınç pompası, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı önleyen entegre bir ön filtre ve bir şamandıra anahtarına sahiptir. Anahtarlama seviyesi ayarlanabilir. 3/4 "ve 1" hortumların pompaya kolayca bağlanabildiği bir hortum bağlantı seti ve entegre çek valf. tedarik kapsamına dahildir.
Özellikler ve faydalar
Paslanmaz çelik pompa gövdesi, vidalı bağlantıları ve taşıma koluUzun ömürlü ve dayanıklılığının yanı sıra kullanımı kolay
Kolay bağlantı aparatı3/4" ve 1" hortumun pompaya hızlı bağlanması
Entegreli ön filtreKirlere karşı pompayı koruyarak kullanım ömrünü arttırır
Sabit kablolu şamandıra
- Basit seviye ayarlama
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|800
|Azami su debisi (l/sa)
|< 5700
|Taşıma kafası (m)
|32
|Basınç (Bar)
|max. 3,2
|Emiş derinliği (m)
|max. 7
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|10
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Gümüş
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|9,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|130 x 130 x 475
Scope of supply
- ¾" hortum kelepçesi ile 1" hortum bağlantı aparatı
Ekipman
- Geri dönüş valfi
- Paslanmaz çelik pompa gövdesi
- Şamandıra
- Dayanıklı paslanmaz çelik tutamak
- Entegreli ön filtre
- Kolay ayarlanabilir seviye sensörü