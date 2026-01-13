BP 2 Cistern, bahçe sulama amacıyla alternatif su kaynaklarının kullanımı için mükemmeldir. Yağmur, kuyu veya yeraltı sularının hedeflenen kullanımı ile bol miktarda içme suyu tasarrufu sağlanabilir. Paslanmaz çelikten yapılmış pompa gövdesi, dişli konektör ve taşıma kolu son derece sağlamdır. Örneğin kuyuya indirmek için pompaya bir halat takılabilir. Dalgıç basınç pompası, su seviyesine bağlı olarak pompayı açıp kapatan ve böylece kuru çalışmayı önleyen entegre bir ön filtre ve bir şamandıra anahtarına sahiptir. Anahtarlama seviyesi ayarlanabilir. 3/4 "ve 1" hortumların pompaya kolayca bağlanabildiği bir hortum bağlantı seti ve entegre çek valf. tedarik kapsamına dahildir.