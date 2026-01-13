Kompakt, sağlam ve uzun ömürlü bahçe pompası BP 2 Bahçe Pombası kuyu ya da su taban gibi alternatif su kaynaklarından gelen suyla bahçe sulaması için mükemmel bir giriş seviyesi modelidir. Pompa, yüksek emiş gücü ve optimum basınç performansı ile etkileyicidir. BP 2 Garden, ergonomik tutacağı ve düşük ağırlığı sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Bahçe pompası da bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Cihaz, büyük bir ayak anahtarı kullanılarak rahatça açılıp kapatılabilir, böylece sırt korunabilir. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı uzun bir ömrü garanti eder. Kärcher ayrıca beş yıllık uzatılmış garanti sunar. Dahası: Elektronik bir basınç anahtarı ile BP 2 Garden, otomatik Başlatma / Durdurma işlevine sahip bir pompaya yükseltilebilir. Bu, bahçe sulama açısından daha da fazla konfor anlamına gelir. Ancak hepsi bu kadar değil: Geliştirilmiş pompa, evdeki servis suyu temini için mükemmeldir.