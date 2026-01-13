BP 2 Garden
Güçlü ve dayanıklı: BP 2 Bahçe bahçe pompası, sarnıçlar, tanklar vb. alternatif su kaynaklarından bahçe sulaması için ideal giriş seviyesi ve çevre dostu bir çözümdür.
Kompakt, sağlam ve uzun ömürlü bahçe pompası BP 2 Bahçe Pombası kuyu ya da su taban gibi alternatif su kaynaklarından gelen suyla bahçe sulaması için mükemmel bir giriş seviyesi modelidir. Pompa, yüksek emiş gücü ve optimum basınç performansı ile etkileyicidir. BP 2 Garden, ergonomik tutacağı ve düşük ağırlığı sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Bahçe pompası da bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Cihaz, büyük bir ayak anahtarı kullanılarak rahatça açılıp kapatılabilir, böylece sırt korunabilir. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı uzun bir ömrü garanti eder. Kärcher ayrıca beş yıllık uzatılmış garanti sunar. Dahası: Elektronik bir basınç anahtarı ile BP 2 Garden, otomatik Başlatma / Durdurma işlevine sahip bir pompaya yükseltilebilir. Bu, bahçe sulama açısından daha da fazla konfor anlamına gelir. Ancak hepsi bu kadar değil: Geliştirilmiş pompa, evdeki servis suyu temini için mükemmeldir.
Özellikler ve faydalar
Güçlü ve dayanıklıKärcher garantisi
Ayakları rahatça değiştirilebilirKolay açma - kapama
Optimal vakum gücü8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Optimize edilmiş adaptör
- Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Ergonomik taşıma kolu
- Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|700
|Azami su debisi (l/sa)
|< 3000
|Taşıma kafası (m)
|35
|Basınç (Bar)
|max. 3,5
|Emiş derinliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1,5
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|7,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|220 x 405 x 260
Scope of supply
- G1 pompaları için bağlantı adaptörü
Ekipman
- Kolay bağlantı
- Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Ergonomik taşıma sapı
Uygulama alanları
- For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.