BP 2 Garden

Güçlü ve dayanıklı: BP 2 Bahçe bahçe pompası, sarnıçlar, tanklar vb. alternatif su kaynaklarından bahçe sulaması için ideal giriş seviyesi ve çevre dostu bir çözümdür.

Kompakt, sağlam ve uzun ömürlü bahçe pompası BP 2 Bahçe Pombası kuyu ya da su taban gibi alternatif su kaynaklarından gelen suyla bahçe sulaması için mükemmel bir giriş seviyesi modelidir. Pompa, yüksek emiş gücü ve optimum basınç performansı ile etkileyicidir. BP 2 Garden, ergonomik tutacağı ve düşük ağırlığı sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Bahçe pompası da bakım gerektirmez ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan bağlanabilir. Cihaz, büyük bir ayak anahtarı kullanılarak rahatça açılıp kapatılabilir, böylece sırt korunabilir. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanımı uzun bir ömrü garanti eder. Kärcher ayrıca beş yıllık uzatılmış garanti sunar. Dahası: Elektronik bir basınç anahtarı ile BP 2 Garden, otomatik Başlatma / Durdurma işlevine sahip bir pompaya yükseltilebilir. Bu, bahçe sulama açısından daha da fazla konfor anlamına gelir. Ancak hepsi bu kadar değil: Geliştirilmiş pompa, evdeki servis suyu temini için mükemmeldir.

Özellikler ve faydalar
Bahçe pompası BP 2 Garden: Güçlü ve dayanıklı
Güçlü ve dayanıklı
Kärcher garantisi
Bahçe pompası BP 2 Garden: Ayakları rahatça değiştirilebilir
Ayakları rahatça değiştirilebilir
Kolay açma - kapama
Bahçe pompası BP 2 Garden: Optimal vakum gücü
Optimal vakum gücü
8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Optimize edilmiş adaptör
  • Herhangi bir araç kullanmadan kolay pompa bağlantısı için optimal kapama sistemi
Ergonomik taşıma kolu
  • Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 700
Azami su debisi (l/sa) < 3000
Taşıma kafası (m) 35
Basınç (Bar) max. 3,5
Emiş derinliği (m) 8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C) max. 35
Bağlantı yivi G1
Elektrik kablosu (m) 1,5
Motor Gücü (V) 230 - 240
Frekans (Hz) 50
Renk Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg) 7,9
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 8,9
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 220 x 405 x 260

Scope of supply

  • G1 pompaları için bağlantı adaptörü

Ekipman

  • Kolay bağlantı
  • Ayakları rahatça değiştirilebilir
  • Ergonomik taşıma sapı
Uygulama alanları
  • For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.
