Entegre basınç dengeleme kabı ile güçlü BP 3 Ev pompası otomatik olarak tüm ev boyunca düşük maliyetli su pompalar.

Çamaşır makineleri, tuvalet suyu vb. için düşük maliyetli servis suyu: Etkileyici BP 3 Home güçlendirici pompa, yüksek Kärcher kalite standartlarını karşılar ve hanelere güvenilir bir servis suyu kaynağı sağlar. Kullanıcıların kuyu yada sarnıç gibi alternatif su kaynaklarını, doğru oranda tazyik ve kapasite ile otomatikman kolayca bağlamasını ve kullanmasını sağlar. BP 3 Home, gerekli su miktarına bağlı olarak otomatik olarak kapanır. Pompa, çek valf, entegre basınç göstergesi, basınç dengeleme kabı (19 litre) ve termal koruma gibi çok çeşitli işlevlerle donatılmıştır. Ergonomik taşıma kolu, kullanımı ve taşımayı kolaylaştırır. Pompa tabanı vidalarla zemine sabitlenerek pompanın sağlam durması sağlanır. BP 3 Home, direkt pompanın üstündeki açma / kapama düğmesi ile kullanması kolaydır. Paslanmaz çelik flanş ve motor şaftı gibi yüksek kaliteli bileşenler sadece çekici görünmekle kalmaz, aynı zamanda ekstra uzun kullanım ömrünü de garanti eder.

Özellikler ve faydalar
Evsel su temini BP 3 Home: Entegre termal koruma
Entegre termal koruma
Pompanın aşırı ısınmasını önlemek için koruma fonksiyonu
Evsel su temini BP 3 Home: Paslanmaz çelik flanş ve mil
Paslanmaz çelik flanş ve mil
Uzun ömürlü sağlam malzemeler
Evsel su temini BP 3 Home: Ergonomik taşıma kolu
Ergonomik taşıma kolu
Kolay tutulup taşınabilir
Entgere basınç göstergesi
  • Mükemmel kontrol ve hizmet
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 800
Azami su debisi (l/sa) 3000
Taşıma kafası (m) 36
Basınç (Bar) max. 3,6
Çalışma basıncı (Bar) 1,7 - 2,8
Azami emiş yüksekliği (m) 7
Çıkış suyu sıcaklığı (°C) max. 35
Bağlantı yivi G1
Elektrik kablosu (m) 1
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı IPX4
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Renk Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg) 11,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 13,3
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 450 x 270 x 550

Scope of supply

  • G 1 pompaları için iki bağlantı adaptörü içerir

Ekipman

  • Entegre basınç tankı: 19 l
  • Entgere basınç göstergesi
  • Bağlantı yivi
  • Su sıçrama korumasına karşı açma / kapama düğmesi
  • Isı denetleyici
  • Paslanmaz çelik flanş ve mil
  • Çek valf içermez
