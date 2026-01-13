BP 3 Home
Entegre basınç dengeleme kabı ile güçlü BP 3 Ev pompası otomatik olarak tüm ev boyunca düşük maliyetli su pompalar.
Çamaşır makineleri, tuvalet suyu vb. için düşük maliyetli servis suyu: Etkileyici BP 3 Home güçlendirici pompa, yüksek Kärcher kalite standartlarını karşılar ve hanelere güvenilir bir servis suyu kaynağı sağlar. Kullanıcıların kuyu yada sarnıç gibi alternatif su kaynaklarını, doğru oranda tazyik ve kapasite ile otomatikman kolayca bağlamasını ve kullanmasını sağlar. BP 3 Home, gerekli su miktarına bağlı olarak otomatik olarak kapanır. Pompa, çek valf, entegre basınç göstergesi, basınç dengeleme kabı (19 litre) ve termal koruma gibi çok çeşitli işlevlerle donatılmıştır. Ergonomik taşıma kolu, kullanımı ve taşımayı kolaylaştırır. Pompa tabanı vidalarla zemine sabitlenerek pompanın sağlam durması sağlanır. BP 3 Home, direkt pompanın üstündeki açma / kapama düğmesi ile kullanması kolaydır. Paslanmaz çelik flanş ve motor şaftı gibi yüksek kaliteli bileşenler sadece çekici görünmekle kalmaz, aynı zamanda ekstra uzun kullanım ömrünü de garanti eder.
Özellikler ve faydalar
Entegre termal korumaPompanın aşırı ısınmasını önlemek için koruma fonksiyonu
Paslanmaz çelik flanş ve milUzun ömürlü sağlam malzemeler
Ergonomik taşıma koluKolay tutulup taşınabilir
Entgere basınç göstergesi
- Mükemmel kontrol ve hizmet
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|800
|Azami su debisi (l/sa)
|3000
|Taşıma kafası (m)
|36
|Basınç (Bar)
|max. 3,6
|Çalışma basıncı (Bar)
|1,7 - 2,8
|Azami emiş yüksekliği (m)
|7
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1
|Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı
|IPX4
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|11,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|13,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|450 x 270 x 550
Scope of supply
- G 1 pompaları için iki bağlantı adaptörü içerir
Ekipman
- Entegre basınç tankı: 19 l
- Entgere basınç göstergesi
- Bağlantı yivi
- Su sıçrama korumasına karşı açma / kapama düğmesi
- Isı denetleyici
- Paslanmaz çelik flanş ve mil
- Çek valf içermez