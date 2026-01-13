Çamaşır makineleri, tuvalet suyu vb. için düşük maliyetli servis suyu: Etkileyici BP 3 Home güçlendirici pompa, yüksek Kärcher kalite standartlarını karşılar ve hanelere güvenilir bir servis suyu kaynağı sağlar. Kullanıcıların kuyu yada sarnıç gibi alternatif su kaynaklarını, doğru oranda tazyik ve kapasite ile otomatikman kolayca bağlamasını ve kullanmasını sağlar. BP 3 Home, gerekli su miktarına bağlı olarak otomatik olarak kapanır. Pompa, çek valf, entegre basınç göstergesi, basınç dengeleme kabı (19 litre) ve termal koruma gibi çok çeşitli işlevlerle donatılmıştır. Ergonomik taşıma kolu, kullanımı ve taşımayı kolaylaştırır. Pompa tabanı vidalarla zemine sabitlenerek pompanın sağlam durması sağlanır. BP 3 Home, direkt pompanın üstündeki açma / kapama düğmesi ile kullanması kolaydır. Paslanmaz çelik flanş ve motor şaftı gibi yüksek kaliteli bileşenler sadece çekici görünmekle kalmaz, aynı zamanda ekstra uzun kullanım ömrünü de garanti eder.