banner

BP 5 Home

Entegre bir basınç dengeleme kabına sahip evsel su temini için güçlü Booster Pump BP 5 Home, evin tamamındaki alternatif kaynaklardan geri kazanılan suyu otomatik olarak pompalar.

Booster Pump BP 5 Home, geri kazanım suyunu, örneğin çamaşır makinesin veya tuvalet için kullanılabileceği her yere otomatik olarak güçlü ve güvenilir bir şekilde sağlar. Denenmiş ve test edilmiş Kärcher kalitesiyle, güçlü BP 5 Home, kuyular veya sarnıçlar gibi alternatif kaynaklardan su sağlar. Son derece pratik: Yardımcı pompa gerektiğinde otomatik olarak açılır ve kapanır. Pompanın geniş işlev yelpazesi, bir çek valf, entegre basınç göstergesi, 24 litrelik basınç dengeleme kabı ve termal korumayı içerir. Entegre termal koruma acil durumlarda ek güvenlik sağlar: evsel su kaynağı, pompa kuruduğunda otomatik olarak kapanır. Paslanmaz çelik bileşenler sayesinde pompa son derece uzun ömürlüdür. Zemine vidalarla sabitlenebilen ayaklar ile pompanın sağlam durması sağlanır.

Özellikler ve faydalar
Evsel su temini BP 5 Home: Entegre termal koruma
Entegre termal koruma
Pompanın aşırı ısınmasını önlemek için koruma fonksiyonu
Evsel su temini BP 5 Home: Paslanmaz çelik flanş ve mil
Paslanmaz çelik flanş ve mil
Uzun ömürlü sağlam malzemeler
Evsel su temini BP 5 Home: Entgere basınç göstergesi
Entgere basınç göstergesi
Mükemmel kontrol ve hizmet Mükemmel kontrol ve hizmet
Entgere basınç göstergesi
Teknik özellikler

Teknik veriler

Rated input power (W) 1100
Azami su debisi (l/sa) 4500
Taşıma kafası (m) 50
Basınç (Bar) max. 5
Çalışma basıncı (Bar) 1,9 - 3
Azami emiş yüksekliği (m) 8
Çıkış suyu sıcaklığı (°C) max. 35
Bağlantı yivi G1
Elektrik kablosu (m) 1
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı IPX4
Motor Gücü (V) 230
Frekans (Hz) 50
Renk Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg) 14,7
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 17
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 506 x 270 x 513

Ekipman

  • Entegre basınç tankı: 24 l
  • Entgere basınç göstergesi
  • Bağlantı yivi
  • Isı denetleyici
  • Çek valf içermez
Evsel su temini BP 5 Home
Evsel su temini BP 5 Home
Evsel su temini BP 5 Home
Aksesuarlar