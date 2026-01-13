BP 5 Home
Entegre bir basınç dengeleme kabına sahip evsel su temini için güçlü Booster Pump BP 5 Home, evin tamamındaki alternatif kaynaklardan geri kazanılan suyu otomatik olarak pompalar.
Booster Pump BP 5 Home, geri kazanım suyunu, örneğin çamaşır makinesin veya tuvalet için kullanılabileceği her yere otomatik olarak güçlü ve güvenilir bir şekilde sağlar. Denenmiş ve test edilmiş Kärcher kalitesiyle, güçlü BP 5 Home, kuyular veya sarnıçlar gibi alternatif kaynaklardan su sağlar. Son derece pratik: Yardımcı pompa gerektiğinde otomatik olarak açılır ve kapanır. Pompanın geniş işlev yelpazesi, bir çek valf, entegre basınç göstergesi, 24 litrelik basınç dengeleme kabı ve termal korumayı içerir. Entegre termal koruma acil durumlarda ek güvenlik sağlar: evsel su kaynağı, pompa kuruduğunda otomatik olarak kapanır. Paslanmaz çelik bileşenler sayesinde pompa son derece uzun ömürlüdür. Zemine vidalarla sabitlenebilen ayaklar ile pompanın sağlam durması sağlanır.
Özellikler ve faydalar
Entegre termal korumaPompanın aşırı ısınmasını önlemek için koruma fonksiyonu
Paslanmaz çelik flanş ve milUzun ömürlü sağlam malzemeler
Entgere basınç göstergesiMükemmel kontrol ve hizmet Mükemmel kontrol ve hizmet
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1100
|Azami su debisi (l/sa)
|4500
|Taşıma kafası (m)
|50
|Basınç (Bar)
|max. 5
|Çalışma basıncı (Bar)
|1,9 - 3
|Azami emiş yüksekliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1
|Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı
|IPX4
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|14,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|17
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|506 x 270 x 513
Ekipman
- Entegre basınç tankı: 24 l
- Entgere basınç göstergesi
- Bağlantı yivi
- Isı denetleyici
- Çek valf içermez