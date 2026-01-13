Booster Pump BP 5 Home, geri kazanım suyunu, örneğin çamaşır makinesin veya tuvalet için kullanılabileceği her yere otomatik olarak güçlü ve güvenilir bir şekilde sağlar. Denenmiş ve test edilmiş Kärcher kalitesiyle, güçlü BP 5 Home, kuyular veya sarnıçlar gibi alternatif kaynaklardan su sağlar. Son derece pratik: Yardımcı pompa gerektiğinde otomatik olarak açılır ve kapanır. Pompanın geniş işlev yelpazesi, bir çek valf, entegre basınç göstergesi, 24 litrelik basınç dengeleme kabı ve termal korumayı içerir. Entegre termal koruma acil durumlarda ek güvenlik sağlar: evsel su kaynağı, pompa kuruduğunda otomatik olarak kapanır. Paslanmaz çelik bileşenler sayesinde pompa son derece uzun ömürlüdür. Zemine vidalarla sabitlenebilen ayaklar ile pompanın sağlam durması sağlanır.