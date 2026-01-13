BP 5 Home & Garden
Bahçe sulama ve ev kullanım suyu temini için verimli 4 aşamalı bir sürücüye sahip dayanıklı BP 5 Home & Garden premium ev ve bahçe pompası (ör. Yağmur suyu kullanımı). Kullanışlı, güçlü, güvenilir!
İster sabit basınçla bahçe sulaması için olsun ister çamaşır makinelerine veya banyolara su temini olsun: dayanıklı ve bakım gerektirmeyen BP 5 Home & Garden kalite pompası, işlenmiş su temini sağlamak üzere alternatif su kaynaklarının kullanılması için idealdir. Otomatik başlatma / durma işlevi, BP 5'nin otomatik olarak açılıp kapanabileceği anlamına gelmektedir. Acil bir durumda, susuz çalışma koruması pompayı kapatmakta ve bir arıza göstergesi yanmaktadır. 4 aşamalı sürüş, yüksek gücü, verimliliği ve sorunsuz çalışması ile etkileyicidir. Aynı akış hızında, BP 5 Home & Garden, geleneksel jet pompalarından daha az motor gücü gerektirir - yaklaşık% 30'luk bir enerji tasarrufu. Entegre ayak butonu, 2 bağlantı cihazının eş zamanlı çalışması için 2 çıkış ve ses emici lastik ayaklar gibi ergonomik özellikleri, standart ön filtre ve güvenilir çalışma için entegre çek valf gibi güvenlik özellikleriyle birleştirilmektedir. Kärcher ayrıca ilave beş yıllık bir garanti daha sunmaktadır.
Özellikler ve faydalar
Ev ve bahçe kullanımı için ideal
- Evde güvenilir tedarik ve bahçeyi sulamak için sabit basınç.
Güvenli ve dayanıklı
- Ön filtre, çek valf ile standart koruma
Çok kademeli pompa tipi
- Son derece enerji verimli ve fısıltı kadar sessiz.
Otomatik başlatma / durdurma
- Gerektiğinde otomatik başlama ve durma
Optimal vakum gücü
- 8 m derinlikten kolayca pompalayabilir
Hata kontrolü için gösterge
- Emiş ve basınç ayarı göstergesi
2 su çıkışı
- Hortumlu bahçe sulama ve sulama sitemleri ile çok amaçlı kullanım imkanı sunar
Esnek T bağlantı adaptörü
- Bağlı hortumların optimum hizalanması için esnek kurulum.
Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Kolay açma - kapama
Ergonomik taşıma kolu
- Kolay tutulup taşınabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Rated input power (W)
|1000
|Azami su debisi (l/sa)
|< 6000
|Taşıma kafası (m)
|48
|Basınç (Bar)
|max. 4,8
|Emiş derinliği (m)
|8
|Çıkış suyu sıcaklığı (°C)
|max. 35
|Bağlantı yivi
|G1
|Elektrik kablosu (m)
|1,85
|Motor Gücü (V)
|230 - 240
|Frekans (Hz)
|50
|Renk
|Sarı
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|12,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|15,6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|230 x 540 x 373
Scope of supply
- G1 pompaları için bağlantı adaptörü
Ekipman
- Kolay bağlantı
- Ayakları rahatça değiştirilebilir
- Otomatik açma kapama fonksiyonu
- Standart ön filtre ve çek valf
- Susuz çalışma koruması
- Geniş dolum ağzı
- Ergonomik taşıma sapı
- Kablo depolama
- Hata kontrolü için gösterge
- 2 su çıkışı
- Ses düşürücü lastik ayklar
Videos
Uygulama alanları
- For watering gardens from water butts, cisterns or wells, e.g. with sprinklers.