İster sabit basınçla bahçe sulaması için olsun ister çamaşır makinelerine veya banyolara su temini olsun: dayanıklı ve bakım gerektirmeyen BP 5 Home & Garden kalite pompası, işlenmiş su temini sağlamak üzere alternatif su kaynaklarının kullanılması için idealdir. Otomatik başlatma / durma işlevi, BP 5'nin otomatik olarak açılıp kapanabileceği anlamına gelmektedir. Acil bir durumda, susuz çalışma koruması pompayı kapatmakta ve bir arıza göstergesi yanmaktadır. 4 aşamalı sürüş, yüksek gücü, verimliliği ve sorunsuz çalışması ile etkileyicidir. Aynı akış hızında, BP 5 Home & Garden, geleneksel jet pompalarından daha az motor gücü gerektirir - yaklaşık% 30'luk bir enerji tasarrufu. Entegre ayak butonu, 2 bağlantı cihazının eş zamanlı çalışması için 2 çıkış ve ses emici lastik ayaklar gibi ergonomik özellikleri, standart ön filtre ve güvenilir çalışma için entegre çek valf gibi güvenlik özellikleriyle birleştirilmektedir. Kärcher ayrıca ilave beş yıllık bir garanti daha sunmaktadır.