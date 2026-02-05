RCF 3 YER SİLME ROBOTU
RCF 3, sert zeminleri tamamen bağımsız olarak paspaslar ve FC silindir teknolojisi sayesinde mükemmel sonuçlar verir. Halı algılama özelliğiyle donatılmış olup her evde kullanıma hazırdır.
Zeminleri tek tuşla temizleyin: Artık akıllı RCF 3 yer silme robotu, sıkıcı ve zaman alıcı yer silme işini sizin için hallediyor. Sahip olduğu FC silindir teknolojisi sayesinde RCF 3, yalnızca inatçı kirleri veya kurumuş sıvıları temizlemekle kalmaz, aynı zamanda tozları ve kuru kırıntıları da temizler. Bunu yaparken halıları otomatik olarak algılar ve ustalıkla onlardan kaçınır. RCF 3'ün, yer ile temas eden silindirini sürekli olarak temiz su ile yıkamasını ve kirli suyun ayrı olarak birikmesini sağlayan iki tankı vardır. Hafif, kuru kirler kolaylıkla alınır ve kirli su deposuna taşınır. Mobil uygulaması ile farklı temizleme modları rahatlıkla ayarlanabilir. Robot böylece çok çeşitli ihtiyaçlara ve gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanabilmektedir. Temizliğe başlamak için robot, mobil uygulama aracılığıyla veya cihazdaki düğmeye basılarak rahatlıkla başlatılabilir. RCF 3'ün yardıma ihtiyacı varsa çoğu durumda bunu size ses çıkışı veya uygulama aracılığıyla bildirecektir.
Özellikler ve faydalar
FC silindir teknolojisiRCF 3 robotik paspas, Kärcher'in kanıtlanmış silindir teknolojisiyle çalışır ve sert zeminlerin özellikle kapsamlı ıslak temizliğini sağlar. Hafif, kuru kir, örn. Toz tüyleri, küçük kırıntılar veya kirleri, ıslak paspaslama sırasında doğrudan toplar ve kullanılmış silme suyuyla birlikte kirli su deposunda aktarır. Sürekli temizlenen silindir teknolojisi ve 2 tanklı sistem, her zaman temiz bir silindirle çalıştığınız için daha geniş alanlarda bile optimum sonuçlar sağlar.
Dolum seviyesi göstergeli 2 tanklı sistemAkıllı 2 tanklı sistemle: Mikrofiber silindir, temiz su deposundan alınan suyla sürekli olarak temizlenir. Kullanılan su ve kir 2.tankta toplanır. Tank dolum seviyesi göstergeleri kirli su tankının dolu mu yoksa temiz su tankının boş mu olduğunu gösterir. Her iki durumda da robot işini yarıda keser ve şarj istasyonuna geri döner. Ekran, doğrudan temizlik robotunun üzerindeki LED'ler aracılığıyla ve ayrıca uygulamadaki bir bildirim aracılığıyla gösterilir.
Carpet detection and avoidanceRCF 3, halı kaplı yüzeyleri ultrasonik bir sensör kullanarak otomatik olarak algılar ve bunları uygulamadaki haritada gösterir. Robot, temizlik sırasında akıllı bir sürüş stratejisiyle halıların etrafından dolaşıyor ve halıların ıslanmasını engelliyor. Gerektiğinde halıdan kaçınma özelliği uygulama aracılığıyla devre dışı bırakılabilir, böylece robotik paspas tüm yüzeylerde, hatta az tüylü halılarda bile çalışır.
Silindirin kendi kendini temizleme fonksiyonu
- Temizleme işlemi sırasında sıyırıcı kenarındaki kir, silindirden sürekli olarak uzaklaştırılır ve saç tarağında güvenilir bir şekilde toplanır veya kirli su deposuna taşınır.
- Kanıtlanmış silindir teknolojisi ve 2 tanklı sistem ile en iyi temizleme sonuçları: Temizleme işlemi sırasında kirli su ve parçacıklar silindirden çıkarılır. Ayrıca geniş alanlar için idealdir.
WLAN ile uygulama kullanarak kolay kontrol özelliği
- Uygulama, ayarların birçoğunu bireysel tercihlere uyacak ve kişiselleştirilmiş ayarlara uyarlamak için kullanılabilir.
- Uygulama, temizlik robotunun herhangi bir yerden kontrol edilmesine ve işleme başlamasına olanak tanır. Evde olmasanız bile.
- Uygulama aracılığıyla mevcut temizleme ilerlemesini robot süpürgenin üzerinde bulunan ekrandan takip edebilirsiniz.
Uygulamadaki mevcut katların hassas şekilde haritalanması ve çok yönlü özelleştirme seçenekleri
- Uygulama birden fazla haritayı saklayabilir; birden fazla kat için.
- Temizlenmeyecek bölgeleri (örn. halılar, oyun alanları ve daha büyük engeller) belirleyebilir veya özel olarak silinecek bölgeleri tanımlayın.
- Temizlik gereksinimine veya kirlilik derecesine bağlı olarak belirli odalar veya alanlar için bireysel temizlik ayarlarının (temizlik yoğunluğu, su miktarı, geçiş sayısı) tanımı.
Zamanlama programı
- Uygulama aracılığıyla temizlik zamanlamasını programlayabilir ve kendi temizlik planlarınızı oluşturabilirsiniz.
- RCF 3, planlanan tarihlere/saatlere göre temizleme işlemlerini bağımsız olarak başlatır.
Ses çıkışı
- Her zaman iyi bilgilendirilir: RCF 3, önemli bilgiler sağlamak ve mevcut durumu paylaşmak için ses çıkışını kullanır.
- Robotik paspasın yardıma veya servise ihtiyacı varsa, çoğu durumda bunu size sesli çıkış yoluyla bildirecektir.
Merdiven algılayıcılar
- Düşme sensörleri RCF 3'ün basamaklardan veya çıkıntılardan düşmesini güvenilir bir şekilde önler.
- Sensörler sürekli olarak zemini tarar. Büyük bir düşme veya benzer bir risk tespit edilirse kontrolör, robotun dönmesini tetikleyen bir sinyal alır.
Bilgi koruma ve güncelleme
- Almanya merkezli bir üretici olarak Kärcher, veri korumasına büyük önem veriyor ve bu bağlamda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için büyük özen gösteriyor.
- Akıllı telefonunuzdaki Home Robots uygulaması ile robot paspasınız arasındaki tüm veri aktarımı, bir bulut üzerinden yalnızca Almanya'da bulunan sunuculara gerçekleştirilir.,
- Düzenli güncellemeler robotik paspasın ve uygulamanın performansını iyileştirir ve genişletir. Bu aynı zamanda sistem güvenliğinin mevcut spesifikasyonlara uyacak şekilde sürekli güncellendiği anlamına da gelir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|180
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Batarya kapasitesi (Ah)
|5,2
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|120
|Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²)
|80
|Temiz su deposu (ml)
|430
|Atık su deposu (ml)
|115
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Ağırlık, baz istasyonu (kg)
|0,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|7,2
|Robot çapı (mm)
|340
|Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
|142 x 153 x 124
Scope of supply
- Mikrofiber rulosu: 2 Parça(lar)
- Temizleme aracı
- Temiz su deposu
- Atık su deposu
- Şarj istasyonu
Ekipman
- Otonom temizlik
- Merdiven algılayıcılar
- Halı Sensörü
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- Lazer Navigasyon Sistemi ( LİDAR)
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Temizlik modları: Islak temizleme/ Otomatik Sistem/ Bölgesel
Videos
Uygulama alanları
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.