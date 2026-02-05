Zeminleri tek tuşla temizleyin: Artık akıllı RCF 3 yer silme robotu, sıkıcı ve zaman alıcı yer silme işini sizin için hallediyor. Sahip olduğu FC silindir teknolojisi sayesinde RCF 3, yalnızca inatçı kirleri veya kurumuş sıvıları temizlemekle kalmaz, aynı zamanda tozları ve kuru kırıntıları da temizler. Bunu yaparken halıları otomatik olarak algılar ve ustalıkla onlardan kaçınır. RCF 3'ün, yer ile temas eden silindirini sürekli olarak temiz su ile yıkamasını ve kirli suyun ayrı olarak birikmesini sağlayan iki tankı vardır. Hafif, kuru kirler kolaylıkla alınır ve kirli su deposuna taşınır. Mobil uygulaması ile farklı temizleme modları rahatlıkla ayarlanabilir. Robot böylece çok çeşitli ihtiyaçlara ve gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanabilmektedir. Temizliğe başlamak için robot, mobil uygulama aracılığıyla veya cihazdaki düğmeye basılarak rahatlıkla başlatılabilir. RCF 3'ün yardıma ihtiyacı varsa çoğu durumda bunu size ses çıkışı veya uygulama aracılığıyla bildirecektir.