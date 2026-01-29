RCV 3 Robot Süpürge
Mop fonksiyonuna sahip RCV 3 Robot Süpürge, halıları ve sert yüzeyleri tamamen otonom ve sistematik olarak temizler. Uygulama üzerinden kontrol edilebilen robot süpürge güçlü LiDAR navigasyon sistemine sahiptir. Silme ve süpürme fonksiyonunu bir arada sunan RCV 3 robot süpürge ile profesyonel temizlik evlerinizde!
Hayatınızı RCV 3 Robot Süpürge ile kolaylaştırın: Akıllı robot süpürge RCV 3, evinizin temizliğini üstlenir. RCV 3 robot süpürge çalıştırıldıktan sonra sert zeminlerinizi ve halılarınızı sistematik olarak temizler. Yüzeydeki kir, döner fırça ve kenarlardaki fırçalar kullanılarak çöp kutusuna taşınır.RCV 3 sadece süpürmekle kalmaz, üzerindeki mop yardımıyla zeminlerinizi de siler. Şarjı biten RCV 3 robot süpürge kendini düzenli olarak şarj edebilir ve iş bittikten sonra her zaman şarj istasyonuna geri döner. Uygulama aracılığıyla, RCV 3 robot süpürge çevreyi algılayarak (LiDAR) otomatik olarak odaların bir haritasını oluşturur. Her oda için ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir. Ek sensörler, cihazın çarpmasını veya merdivenlerden aşağı düşmesini engeller. Temizlik görevleri için RCV 3 robot süpürge, önceden ayarlanmış bir program kullanılarak veya cihazdaki bir düğmeye basılarak uygulama aracılığıyla kolayca başlatılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, çoğu durumda bunu size sesli olarak bildirir.
Özellikler ve faydalar
Mop özelliğiDaha da iyi temizlik için RCV 3 robot süpürge mop özelliğini kullanarak zeminleri siler. Mikrofiber bezi silme ünitesine yerleştir, temiz su tankını doldur ve robot süpürge silme işlemine hazır! RCV 3 robot süpürge hem süpürme işlemini hem de silme işlemini ayrı ayrı gerçekleştirebilir. İki işlevi aynı anda kombine temizlik modunda da kullanabililirsiniz.
NavigasyonRCV 3 robot süpürgedeki LiDAR sensörleri, odaları kaydederken güvenli temizlik için ayrıntılı harita oluşturmasını sağlar. Hızlı ve dayanıklı LiDAR navigasyonu ile RCV 3 robot süpürge, odalarınızı ayrıntılı bir şekilde tarar. Böylece karanlıkta bile odalarda daha iyi performans gösterir, derinlemesine temizlik yapar.
Merdiven algılayıcılarDüşme sensörleri, RCV 3 robot süpürgenin basamaklardan veya yüksek aşanlardan düşmesini güvenilir bir şekilde önler. Sensörler zemini tarar. Büyük bir düşüş algılanırsa, kullanıcı robotu geri dönmesi için tetikleyen bir sinyal alır.
Bilgi koruma ve güncelleme
- Almanya merkezli bir üretici olarak Kärcher, veri korumasına büyük önem veriyor ve bu bağlamda geçerli tüm yasal gerekliliklerin karşılandığından emin olmak için büyük özen gösteriyor.
- Düzenli güncellemeler robot süpürgenin ve uygulamanın performansını iyileştirir ve genişletir. Bu ayrıca sistemin güvenliğinin güncel özelliklere uyacak şekilde sürekli olarak güncellendiği anlamına gelir.
Ses çıkışı
- RCV 3 robot süpürge, önemli bilgileri aktarmak ve mevcut durumu paylaşmak için sesli paylaşım özelliğini kullanır.
- RCV 3 robot süpürge yardıma veya servise ihtiyaç duyduğu çoğu durumda sesli bir şekilde durumu aktarır.
WLAN ile uygulama kullanarak kolay kontrol özelliği
- Uygulama, ayarların birçoğunu bireysel tercihlere uyacak ve kişiselleştirilmiş ayarlara uyarlamak için kullanılabilir.
- Uygulamayı kullanarak, RCV 3 temizlik robotunu yapılandırabilir ve herhangi bir yerden kontrol edebilirsiniz. Evde olmasanız bile...
- Uygulama aracılığıyla mevcut temizleme ilerlemesini robot süpürgenin üzerinde bulunan ekrandan takip edebilirsiniz.
Çok yönlü haritalama
- Uygulamada, farklı katlar için birden fazla harita oluşturabilirsiniz.
- Robotun gidip temizlemesini istemediğiniz bölgeleri (örn. kedi tırmalama yeri, çocuk odalarındaki oyun alanları veya robotun geçemeyeceği engeller) tanımlayabilirsiniz.
- Yoğun temizleme modu ile daha fazla su kullanarak birden fazla kez yüzeyleri derinlemesine temizleyebilirsiniz.
Temizlik parametreleri
- Her bir oda için uygulamada farklı temizleme parametrelerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. (örn. emiş gücü veya su hacmi, yüzey başına temizleme sayısı).
Zamanlama programı
- Uygulama aracılığıyla temizlik zamanlamasını programlayabilir ve kendi temizlik planlarınızı oluşturabilirsiniz.
- RCV 3, programlanmış tarihlere/saatlere göre temizliği yapar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya dolum süresi (dk)
|230
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Batarya kapasitesi (Ah)
|3,2
|Dolu batarya ile çalışma süresi (dk)
|120
|Alan performansı ( temizleme moduna göre ) (m²/sa)
|85
|Çöp haznesi (ml)
|500
|2'si 1 arada atık haznesi (ml)
|300
|2'si 1 arada su haznesi (ml)
|170
|Emiş gücü (Pa)
|2500
|Ses güç seviyesi (dB(A))
|67
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Renk
|Beyaz
|Robot süpürge ağırlığı (silme ünitesi ve silme bezi dahil) (kg)
|3,7
|Ağırlık, baz istasyonu (kg)
|0,6
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,9
|Robot süpürge yüksekliği (mm)
|94
|Robot çapı (mm)
|350
|Şarj istasyonu boyutları (u x g x y) (mm)
|80 x 150 x 102
Scope of supply
- Temizleme fırçası
- Yan Fırçalar: 2 x
- Filtre: 2 x
- Temizleme aracı
- Silme ünitesi
- Silme kumaşı: 2 x
- Temiz su tankı dahil 2'si 1 arada atık tankı
- Çöp haznesi
- Şarj istasyonu
Ekipman
- Otonom temizlik
- Merdiven algılayıcılar
- uygulamayı kullanarak işlem
- WLAN üzerinden bağlantı
- uygulamadaki akıllı hizmetler/özellikler
- Ses çıkışı
- Lazer Navigasyon Sistemi ( LİDAR)
- Zamanlama programı: farklı zaman ayarları mümkün
- Temizlik modları: Kuru Temizleme/ Islak temizleme/ Temizik kombinasyonu ( ıslak - kuru)/ Otomatik Sistem/ Bölgesel
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Kısa tüylü halılar