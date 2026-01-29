Hayatınızı RCV 3 Robot Süpürge ile kolaylaştırın: Akıllı robot süpürge RCV 3, evinizin temizliğini üstlenir. RCV 3 robot süpürge çalıştırıldıktan sonra sert zeminlerinizi ve halılarınızı sistematik olarak temizler. Yüzeydeki kir, döner fırça ve kenarlardaki fırçalar kullanılarak çöp kutusuna taşınır.RCV 3 sadece süpürmekle kalmaz, üzerindeki mop yardımıyla zeminlerinizi de siler. Şarjı biten RCV 3 robot süpürge kendini düzenli olarak şarj edebilir ve iş bittikten sonra her zaman şarj istasyonuna geri döner. Uygulama aracılığıyla, RCV 3 robot süpürge çevreyi algılayarak (LiDAR) otomatik olarak odaların bir haritasını oluşturur. Her oda için ayrı temizlik parametreleri ayarlanabilir. Ek sensörler, cihazın çarpmasını veya merdivenlerden aşağı düşmesini engeller. Temizlik görevleri için RCV 3 robot süpürge, önceden ayarlanmış bir program kullanılarak veya cihazdaki bir düğmeye basılarak uygulama aracılığıyla kolayca başlatılabilir. Temizlik robotunun yardıma ihtiyacı varsa, çoğu durumda bunu size sesli olarak bildirir.