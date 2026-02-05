FC 2-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi
Basit, hızlı ve etkili temizlik: Karcher FC 2-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, hem kuru hem de ıslak günlük kiri tek adımda temizler. Değiştirilebilir batarya ve batarya şarj cihazı dahildir.
Karcher FC 2-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, kendi kendini taşıyan tasarımı, yalnızca 2,2 kilogramlık düşük ağırlığı ve otomatik açılıp kapanması ile etkileyicidir. Bunu yapmak için, kuru ve ıslak günlük kiri başlatmak ve tek bir adımda çok rahat bir şekilde çıkarmak için temizleyicinin tutamacını geriye doğru çekin. Maksimum pil ömrü 20 dakikadır, bu da 70 metrekarelik bir temizleme alanına karşılık gelir. Cihaz devreye girdikten sonra rulo otomatik olarak temiz su deposundan gelen su ile nemlendirilir. Bu da sert zeminlerin eşit ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda esnek başlığı ve tasarımı sayesinde uçlara kadar temizlik yapar ve entegre saç filtreleri sayesinde tüylerin kolay toplanmasını sağlar.Hijyenik atık su deposu sayesinde kir ile temas da önlenir böylece temiz su ile temizlik yapmış olursunuz. Birlikte verilen 4 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, tüm 4 V Kärcher Battery Power cihazlarıyla uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri tek bir adımda çıkarırEntegre saç filtresi ile optimum saç vakumlama.
Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlıZahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok.
Otomatik aç/kapa düğmesiAçıp kapatması kolaydır. Hızlı ve kolayca öğrenilebilir. Eğilmeye gerek yok.
Park pozisyonu
- Kısa çalışma aralarında cihaz kolaylıkla her yere konulabilir.
Kompakt boyutları ile hafif
- Kullanışlı ve taşıması kolay
Kolay cihaz temizliği
- Saç filtrelerinin birlikte verilen temizleme fırçası ile basit temizliği.
- Makinede yıkanabilir atık su tankı, kir ile temas etmeden boşaltılabilir.
Esnek çift birleşim yeri
- Tutamak çaba göstermeden her yöne hareket ettirilebilir.
- Kolay manevra kabiliyeti.
- Aşırı manevra kabiliyeti, mobilyaların altında hareket etmeyi çok kolaylaştırır
Son derece sessiz
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|4 V Batarya platformu
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|100
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|180
|Zemin kuruma süresi (dk)
|approx. 2
|Ses seviyesi (dB(A))
|55
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Gereken akü sayısı (Parça(lar))
|1
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 70 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 20 (2,5 Ah)
|Çıkış gücü (A)
|1
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|2,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|4,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|220 x 240 x 1200
Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder.
Scope of supply
- Varyant: Akü ve şarj cihazı dahildir
- Batarya: 2,5 Ah Batarya Gücü Batarya (1 ad.)
- Çok yüzeyli silindir: 1 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Temizleme fırçası
Ekipman
- 2 tank sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- İnatçı kirler bile
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.