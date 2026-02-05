Karcher FC 2-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, kendi kendini taşıyan tasarımı, yalnızca 2,2 kilogramlık düşük ağırlığı ve otomatik açılıp kapanması ile etkileyicidir. Bunu yapmak için, kuru ve ıslak günlük kiri başlatmak ve tek bir adımda çok rahat bir şekilde çıkarmak için temizleyicinin tutamacını geriye doğru çekin. Maksimum pil ömrü 20 dakikadır, bu da 70 metrekarelik bir temizleme alanına karşılık gelir. Cihaz devreye girdikten sonra rulo otomatik olarak temiz su deposundan gelen su ile nemlendirilir. Bu da sert zeminlerin eşit ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda esnek başlığı ve tasarımı sayesinde uçlara kadar temizlik yapar ve entegre saç filtreleri sayesinde tüylerin kolay toplanmasını sağlar.Hijyenik atık su deposu sayesinde kir ile temas da önlenir böylece temiz su ile temizlik yapmış olursunuz. Birlikte verilen 4 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, tüm 4 V Kärcher Battery Power cihazlarıyla uyumludur.