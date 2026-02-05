FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi ile artık silmeden önce süpürme gerektirmez. Günlük kuru ve ıslak kirleri tek adımda kolayca temizlenir. Maksimum 30 dakikalık çalışma süresi ile 90 metrekareye kadar olan alanı zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Ürün ile birlikte verilen Duo hızlı şarj cihazı sayesinde sadece 70 dakikada mekineyi şarj edebilirsiniz. Makinedeki sinyal ile temiz su deposundaki su seviyesinin azaldığını ya da kirli su deposunun boşaltılması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.Makine çalıştıktan sonra, iki silindir otomatik olarak temiz su deposundan gelen su ile nemlendirilir. Su hacmi, iki farklı temizleme modu kullanılarak zemin kaplamasına göre kolayca ayarlanabilir. FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, ulaşılması zor yerleri bile temizler ve tüyleri kolayca alır. Temizlik bittikten sonta çıkarılıp temizlenebilen entegre ve hijyenik kirli su deposu sayesinde kir ile doğrudan temas önlenir. Makine tüm sert zeminler için uygundur. 4 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, tüm 4 V Kärcher Battery Power kullanulan makineler ile uyumludur.