FC 4-4 Bataryalı Zemin Temizleme Makinesi
Hassas,hızlı ve etkili temizlik: Karcher FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, hem kuru hem de ıslak günlük kiri tek adımda hassas ve hızlı bir şekilde temizler. Değiştirilebilir batarya ve Duo hızlışarj cihazı dahildir.
FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi ile artık silmeden önce süpürme gerektirmez. Günlük kuru ve ıslak kirleri tek adımda kolayca temizlenir. Maksimum 30 dakikalık çalışma süresi ile 90 metrekareye kadar olan alanı zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Ürün ile birlikte verilen Duo hızlı şarj cihazı sayesinde sadece 70 dakikada mekineyi şarj edebilirsiniz. Makinedeki sinyal ile temiz su deposundaki su seviyesinin azaldığını ya da kirli su deposunun boşaltılması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.Makine çalıştıktan sonra, iki silindir otomatik olarak temiz su deposundan gelen su ile nemlendirilir. Su hacmi, iki farklı temizleme modu kullanılarak zemin kaplamasına göre kolayca ayarlanabilir. FC 4-4 bataryalı zemin temizleme makinesi, ulaşılması zor yerleri bile temizler ve tüyleri kolayca alır. Temizlik bittikten sonta çıkarılıp temizlenebilen entegre ve hijyenik kirli su deposu sayesinde kir ile doğrudan temas önlenir. Makine tüm sert zeminler için uygundur. 4 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya, tüm 4 V Kärcher Battery Power kullanulan makineler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri tek bir adımda çıkarır
- Entegre saç filtresi ile optimum saç vakumlama.
- Kenara kadar temizler.
Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlı
- 2 depolu sistem: Kirler atık su deposunda toplanırken, silindirlerin temiz su deposundan kalıcı olarak ıslatılmasıdır.
- Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok.
- Silindirler 60 ° C'de makinede yıkanabilir.
Bağımsız ve kolay manevra kabiliyeti
- Cihaz tek başına durabilir.
- Mobilya altında ve nesnelerin etrafında zahmetsiz temizlik
Akıllı tank seviyesi
Kolay cihaz temizliği
- Cihaz ve merdane temizleme işlevi.
- Saç filtrelerinin birlikte verilen temizleme fırçası ile basit temizliği.
- Makinede yıkanabilir atık su tankı, kir ile temas etmeden boşaltılabilir.
Son derece sessiz
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Batarya ile çalışan cihaz
|Batarya platformu
|4 V Batarya platformu
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|400
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|300
|Zemin kuruma süresi (dk)
|approx. 2
|Ses seviyesi (dB(A))
|57
|Batarya türü
|Lityum iyon akü
|Motor Gücü (V)
|nominal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Kapasite (Ah)
|2,5
|Gereken akü sayısı (Parça(lar))
|2
|Pil şarjı başına performans (m²)
|approx. 90 (2,5 Ah)
|Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
|approx. 30 (2,5 Ah)
|Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
|50 / 70
|Çıkış gücü (A)
|2 x 2,5
|Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|225 x 310 x 1200
Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder.
Scope of supply
- Şarj cihazı: 4 V Pil Gücü hızlı şarj cihazı (1 adet)
- Çok yüzeyli silindir: 2 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Temizleme fırçası
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Silindir dönüşü ve su hacmi ayarlanabilir
- Rulolarla birlikte cihazın saklanabilmesi
- Kendi kendini temizleme modu
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- İnatçı kirler bile
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.