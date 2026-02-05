FC 5 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi
Paspasa göre% 20 daha temiz *: FC5 Kablosuz zemin temizleyici, tozu ve kırıntıları tek bir adımda giderir. Yaklaşık iki dakika sonra zemin tekrar yürünebilir hale gelir, hızlı kurur.
FC5 Kablosuz zemin temizleyici, sert zeminleri temizlerken maksimum kullanım kolaylığı sağlar: Tozu, küçük kırıntıları ve evcil hayvan tüylerini giderebilir ve aynı zamanda zemini silebilir. Dönen mikrofiber silindirler, temiz su tankı tarafından otomatik olarak nemlendirilir ve zahmetsizce kiri alırken aynı zamanda su-kir karışımı sürekli olarak silindirlerden vakumlanarak atık su tankına taşınır. Böylece artık bir kovayı etrafta sürüklemenize veya fırçalamak için zaman harcamanıza gerek kalmaz - ve temizlik sonuçları geleneksel paspaslar ile karşılaştırıldığında yüzde 20 daha iyidir. * Tüm sert zeminlerde kullanımdan hemen sonra zemin hızla kurur ve yaklaşık iki dakika sonra tekrar üzerine basılabilir. Pil seviyesi göstergesine sahip lityum iyon pil, yaklaşık 60 m²'lik bir alanı temizlemek için 20 dakika kesintisiz performans gösterir. Silindirleri değiştirmek ve daha sonra cihazı temizlemek hızlı ve kolaydır ve kir ile temas gerekmez. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş, zemini aynı anda hem vakumlayan hem de silen FC5 Kablosuz'a sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Toz ve döküntüleri giderir.Tek adımda tozu, küçük kırıntıları ve evcil hayvan tüylerini silin ve alın. Kenara kadar temizler.
Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlı2 depolu sistem: Kirler atık su deposunda toplanırken, silindirlerin temiz su deposundan kalıcı olarak ıslatılmasıdır. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Silindirler 60 ° C'de makinede yıkanabilir.
Güçlü lityum-iyon pil sayesinde yaklaşık 20 dakikalık pil ömrüElektrik prizlerinden bağımsız olması sayesinde temizlik sırasında maksimum hareket özgürlüğü - prizleri değiştirmeye gerek yok. Üç aşamalı LED ekranı pil seviyesini gösterir
Tüm sert zeminler için uygundur (örn. Sızdırmaz, yağlı, cilalı parke, laminat, fayans, PVC, vinil)
- Çok az seviyede nemlilik bırakır, zeminler temizlikten yaklaşık 2 dakika sonra tekrar yürünebilir duruma gelir
- Her tür zemin için çok çeşitli temizlik maddeleri ve bakım ürünleri.
Kolay cihaz temizliği
- Temizleme ve park istasyonunda cihaz ve merdane temizleme işlevi.
- Makinede yıkanabilir atık su tankı, kir ile temas etmeden boşaltılabilir.
- Zemin baş örtüsü çıkarılabilir ve akan su altında hızla yıkanabilir.
Temizlik ve park istasyonu
- Makine rahatlıkla depolanır ve taşınır.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²)
|approx. 60
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|400
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|300
|Zemin kuruma süresi (dk)
|approx. 2
|Ses seviyesi (dB(A))
|69
|Akü gerilimi (V)
|25,2
|Pil çalışma süresi (dk)
|approx. 20
|Şarj etme süresi (sa)
|4
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Temizlik istasyonu hacmi (ml)
|200
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|320 x 270 x 1220
Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder.
Scope of supply
- Çok yüzeyli silindir: 2 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Temizlik ve park istasyonu
- Akü dolum cihazı
Ekipman
- 2 tank sistemi
Videos
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.