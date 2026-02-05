FC5 Kablosuz zemin temizleyici, sert zeminleri temizlerken maksimum kullanım kolaylığı sağlar: Tozu, küçük kırıntıları ve evcil hayvan tüylerini giderebilir ve aynı zamanda zemini silebilir. Dönen mikrofiber silindirler, temiz su tankı tarafından otomatik olarak nemlendirilir ve zahmetsizce kiri alırken aynı zamanda su-kir karışımı sürekli olarak silindirlerden vakumlanarak atık su tankına taşınır. Böylece artık bir kovayı etrafta sürüklemenize veya fırçalamak için zaman harcamanıza gerek kalmaz - ve temizlik sonuçları geleneksel paspaslar ile karşılaştırıldığında yüzde 20 daha iyidir. * Tüm sert zeminlerde kullanımdan hemen sonra zemin hızla kurur ve yaklaşık iki dakika sonra tekrar üzerine basılabilir. Pil seviyesi göstergesine sahip lityum iyon pil, yaklaşık 60 m²'lik bir alanı temizlemek için 20 dakika kesintisiz performans gösterir. Silindirleri değiştirmek ve daha sonra cihazı temizlemek hızlı ve kolaydır ve kir ile temas gerekmez. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş, zemini aynı anda hem vakumlayan hem de silen FC5 Kablosuz'a sahip olun.