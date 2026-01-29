Artık silmeden önce süpürmeye gerek yok! FC 7 Akülü zemin temizleyicimiz, ters dönüşlü 4 silindir teknolojisi sayesinde tüm sert zeminlerdeki günlük ıslak ve kuru kirleri hızlı ve zahmetsizce temizler ve değiştirilebilir yükseltme işleviyle çok inatçı kirler için de kullanılabilir. kenarına. Saç filtresi sayesinde saçları bile toplayabilir. Bu, geleneksel temizleme yöntemlerine kıyasla %50'ye** kadar zaman tasarrufu ve normal paspas* ile karşılaştırıldığında yaklaşık %20 daha iyi temizlik sonuçları sağlar. 45 dakikalık çalışma süresiyle güçlü pil, 175 m²'ye kadar dayanıklı sert zeminleri ve çatlakları temizleyebilir. Otomatik olarak ıslatılan silindirlerin su hacmi ve dönüş hızı, zemin tipine uygun olarak iki temizleme seviyesine ayarlanabiliyor ve ayrı temiz ve kirli su depoları sayesinde kovaları sürüklemeye gerek kalmıyor.