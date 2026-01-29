FC 7 Cordless
Önceden süpürmeye gerek kalmadan silinmiş harika zeminler: FC 7 Kablosuz zemin temizleyici, her türlü günlük kuru ve ıslak kiri tek adımda temizler.
Artık silmeden önce süpürmeye gerek yok! FC 7 Akülü zemin temizleyicimiz, ters dönüşlü 4 silindir teknolojisi sayesinde tüm sert zeminlerdeki günlük ıslak ve kuru kirleri hızlı ve zahmetsizce temizler ve değiştirilebilir yükseltme işleviyle çok inatçı kirler için de kullanılabilir. kenarına. Saç filtresi sayesinde saçları bile toplayabilir. Bu, geleneksel temizleme yöntemlerine kıyasla %50'ye** kadar zaman tasarrufu ve normal paspas* ile karşılaştırıldığında yaklaşık %20 daha iyi temizlik sonuçları sağlar. 45 dakikalık çalışma süresiyle güçlü pil, 175 m²'ye kadar dayanıklı sert zeminleri ve çatlakları temizleyebilir. Otomatik olarak ıslatılan silindirlerin su hacmi ve dönüş hızı, zemin tipine uygun olarak iki temizleme seviyesine ayarlanabiliyor ve ayrı temiz ve kirli su depoları sayesinde kovaları sürüklemeye gerek kalmıyor.
Özellikler ve faydalar
Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlı
Son derece sessiz
Üç farklı temizleme modu: parke, taş zemin ve turbo modu
Güçlü lityom-iyon pili sayesined 45 dakika çalışma süresi
Akıllı tank seviyesi
Park ve temizlik istasyonu
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Dolu batarya ile alan performansı (m²)
|approx. 175
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|400
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|300
|Zemin kuruma süresi (dk)
|approx. 2
|Ses seviyesi (dB(A))
|59
|Akü gerilimi (V)
|25
|Batarya kapasitesi (Ah)
|2,85
|Pil çalışma süresi (dk)
|approx. 45
|Şarj etme süresi (sa)
|4
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Renk
|Beyaz
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|310 x 230 x 1210
Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder. /
** FC 7 Kablosuz, ortak ev kirlerinin sert zeminlerden tek bir adımda çıkarılabilmesi nedeniyle temizleme süresini% 50'ye kadar azaltır, böylece silmeden önce vakumlama ihtiyacını ortadan kaldırır
Scope of supply
- Çok yüzeyli silindir: 4 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Temizlik ve park istasyonu
- Akü dolum cihazı
- Temizleme fırçası
Ekipman
- Silindir dönüşü ve su hacmi ayarlanabilir
- 2 tank sistemi
- Kendi kendini temizleme modu
Uygulama alanları
- Sert zeminler
- İnatçı kirler bile
- İri taneli kirin atılması (örneğin bir atölyede, garajda veya bodrumdaki)
- İnce kir
- Kuru kirin vakumlanması
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.