FC7 Kablosuz zemin temizleyici, hem kuru hem de ıslak gündelik kiri tek bir adımda toplar. Silmeden önce süpürmeye gerek yoktur, bu da tasarruf ve kolaylık sağlar **. Ters dönüşlü dört silindir teknolojisi, zeminler arasında sorunsuz bir şekilde kayarken yüksek kir giderme ile hızlı ve etkili temizlik gerçekleştirir. Saç filtresi sayesinde saçlar bile sorunsuz alınır. Geleneksel paspaslara kıyasla % 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Zemin temizleyicide hem temiz su deposu hem de atık su deposu olduğundan, kova sürükleme zahmeti geçmişte kaldı. Ayrıca, silindirler sürekli olarak temiz su ile ıslatılır ve kirli su doğrudan atık su tankına düşer. Bu sayede kirli su ile herhangi bir temas yoktur. Silindirlerin su hacmi ve dönüş hızı zemine uyacak şekilde iki temizleme modunda ayarlanabilir. İnatçı kirlerle mücadele etmek için bir güçlendirici modu da vardır. Pilin çalışma süresi 45 dakikadır ve yaklaşık 135 m²'lik bir alanı temizlemek için yeterlidir. Cihaz tüm sert zeminler (fayans, parke, laminat, PVC, vinil) için uygundur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş , zemini aynı anda hem vakumlayan hem de silen FC7'ye sahip olun.