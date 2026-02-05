FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi

Silme ve vakumlama işlemlerini tek bir makine ile yapabilmek mümkün! Şarjlı, FC7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi ile ıslak ve kuru kirleri ortadan kaldırabilirsiniz.

FC7 Kablosuz zemin temizleyici, hem kuru hem de ıslak gündelik kiri tek bir adımda toplar. Silmeden önce süpürmeye gerek yoktur, bu da tasarruf ve kolaylık sağlar **. Ters dönüşlü dört silindir teknolojisi, zeminler arasında sorunsuz bir şekilde kayarken yüksek kir giderme ile hızlı ve etkili temizlik gerçekleştirir. Saç filtresi sayesinde saçlar bile sorunsuz alınır. Geleneksel paspaslara kıyasla % 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Zemin temizleyicide hem temiz su deposu hem de atık su deposu olduğundan, kova sürükleme zahmeti geçmişte kaldı. Ayrıca, silindirler sürekli olarak temiz su ile ıslatılır ve kirli su doğrudan atık su tankına düşer. Bu sayede kirli su ile herhangi bir temas yoktur. Silindirlerin su hacmi ve dönüş hızı zemine uyacak şekilde iki temizleme modunda ayarlanabilir. İnatçı kirlerle mücadele etmek için bir güçlendirici modu da vardır. Pilin çalışma süresi 45 dakikadır ve yaklaşık 135 m²'lik bir alanı temizlemek için yeterlidir. Cihaz tüm sert zeminler (fayans, parke, laminat, PVC, vinil) için uygundur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş , zemini aynı anda hem vakumlayan hem de silen FC7'ye sahip olun.

Özellikler ve faydalar
Sert zemin temizleyici FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi: Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri tek bir adımda çıkarır
%50 zaman tasarrufu: dört silindirli teknolojisi, vakumlama işlemi olmadan silme işlemini yapar Entegre saç filtresi ile optimum saç vakumlama. Kenara kadar temizler.
Sert zemin temizleyici FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi: Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlı
2 depolu sistem: Kirler atık su deposunda toplanırken, silindirlerin temiz su deposundan kalıcı olarak ıslatılmasıdır. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Silindirler 60 ° C'de makinede yıkanabilir.
Sert zemin temizleyici FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi: Üç farklı temizleme modu: parke, taş zemin ve turbo modu
Silindir rotasyonu ve su miktarı kir ve zemin türüne bağlı olarak ayarlanabilir Parke, laminat, taş ve seramik karolar, PVC ve vinil dahil tüm sert zeminler için uygundur. Çok az seviyede nemlilik bırakır, zeminler temizlikten yaklaşık 2 dakika sonra tekrar yürünebilir duruma gelir
Güçlü lityom-iyon pili sayesined 45 dakika çalışma süresi
  • Elektrik prizlerinden bağımsız olması sayesinde temizlik sırasında maksimum hareket özgürlüğü - prizleri değiştirmeye gerek yok.
  • Üç aşamalı LED ekranı pil seviyesini gösterir
Bağımsız ve kolay manevra kabiliyeti
  • Cihaz tek başına durabilir.
  • Mobilya altında ve nesnelerin etrafında zahmetsiz temizlik
  • Ters yönde dönen dört silindir, zeminde yumuşak ve zahmetsiz kayma sağlar.
Akıllı tank seviyesi
  • Kirli ve temiz su tankı için görsel ve sinyal
  • Taşma koruması: Atık su tankı boşaltılmazsa otomatik kapanma.
Kolay cihaz temizliği
  • Cihaz ve merdane temizleme işlevi.
  • Saç filtrelerinin birlikte verilen temizleme fırçası ile basit temizliği.
  • Makinede yıkanabilir atık su tankı, kir ile temas etmeden boşaltılabilir.
Park ve temizlik istasyonu
  • Silindirlerin basit bir şekilde çıkarılması ve kurutulması için park istasyonunda daha yüksek cihaz konumu.
  • Temizleme istasyonunda pratik aksesuar saklama.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Dolu batarya ile alan performansı (m²) approx. 175
Temiz su tankı kapasitesi (ml) 400
Kirli su tankı kapasitesi (ml) 200
Faz sayısı (Fh) 1
Motor Gücü (V) 100 / 240
Frekans (Hz) 50 / 60
Çalışma genişliği, tekerlek (mm) 300
Zemin kuruma süresi (dk) approx. 2
Ses seviyesi (dB(A)) 59
Akü gerilimi (V) 25
Batarya kapasitesi (Ah) 2,85
Pil çalışma süresi (dk) approx. 45
Şarj etme süresi (sa) 4
Batarya türü Lityum iyon batarya
Aksesuarsız ağırlık (kg) 4,3
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 8,2
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 310 x 230 x 1210

Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder.

Scope of supply

  • Çok yüzeyli silindir: 4 Parça(lar)
  • Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
  • Temizlik ve park istasyonu
  • Akü dolum cihazı
  • Temizleme fırçası

Ekipman

  • Silindir dönüşü ve su hacmi ayarlanabilir
  • 2 tank sistemi
Sert zemin temizleyici FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi
Uygulama alanları
  • Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.
  • Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.
Aksesuarlar
Temizlik maddeleri