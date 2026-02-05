FC 7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi
Silme ve vakumlama işlemlerini tek bir makine ile yapabilmek mümkün! Şarjlı, FC7 Kablosuz Zemin Temizleme Makinesi ile ıslak ve kuru kirleri ortadan kaldırabilirsiniz.
FC7 Kablosuz zemin temizleyici, hem kuru hem de ıslak gündelik kiri tek bir adımda toplar. Silmeden önce süpürmeye gerek yoktur, bu da tasarruf ve kolaylık sağlar **. Ters dönüşlü dört silindir teknolojisi, zeminler arasında sorunsuz bir şekilde kayarken yüksek kir giderme ile hızlı ve etkili temizlik gerçekleştirir. Saç filtresi sayesinde saçlar bile sorunsuz alınır. Geleneksel paspaslara kıyasla % 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Zemin temizleyicide hem temiz su deposu hem de atık su deposu olduğundan, kova sürükleme zahmeti geçmişte kaldı. Ayrıca, silindirler sürekli olarak temiz su ile ıslatılır ve kirli su doğrudan atık su tankına düşer. Bu sayede kirli su ile herhangi bir temas yoktur. Silindirlerin su hacmi ve dönüş hızı zemine uyacak şekilde iki temizleme modunda ayarlanabilir. İnatçı kirlerle mücadele etmek için bir güçlendirici modu da vardır. Pilin çalışma süresi 45 dakikadır ve yaklaşık 135 m²'lik bir alanı temizlemek için yeterlidir. Cihaz tüm sert zeminler (fayans, parke, laminat, PVC, vinil) için uygundur. Alman teknolojisiyle geliştirilmiş , zemini aynı anda hem vakumlayan hem de silen FC7'ye sahip olun.
Özellikler ve faydalar
Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri tek bir adımda çıkarır%50 zaman tasarrufu: dört silindirli teknolojisi, vakumlama işlemi olmadan silme işlemini yapar Entegre saç filtresi ile optimum saç vakumlama. Kenara kadar temizler.
Geleneksel paspaslara göre %20 daha temiz ve çok daha kullanışlı2 depolu sistem: Kirler atık su deposunda toplanırken, silindirlerin temiz su deposundan kalıcı olarak ıslatılmasıdır. Zahmetsiz: Kovayı sürüklemek yok, zemin temizleme bezini elle sıkmak yok, ovmak yok. Silindirler 60 ° C'de makinede yıkanabilir.
Üç farklı temizleme modu: parke, taş zemin ve turbo moduSilindir rotasyonu ve su miktarı kir ve zemin türüne bağlı olarak ayarlanabilir Parke, laminat, taş ve seramik karolar, PVC ve vinil dahil tüm sert zeminler için uygundur. Çok az seviyede nemlilik bırakır, zeminler temizlikten yaklaşık 2 dakika sonra tekrar yürünebilir duruma gelir
Güçlü lityom-iyon pili sayesined 45 dakika çalışma süresi
- Elektrik prizlerinden bağımsız olması sayesinde temizlik sırasında maksimum hareket özgürlüğü - prizleri değiştirmeye gerek yok.
- Üç aşamalı LED ekranı pil seviyesini gösterir
Bağımsız ve kolay manevra kabiliyeti
- Cihaz tek başına durabilir.
- Mobilya altında ve nesnelerin etrafında zahmetsiz temizlik
- Ters yönde dönen dört silindir, zeminde yumuşak ve zahmetsiz kayma sağlar.
Akıllı tank seviyesi
- Kirli ve temiz su tankı için görsel ve sinyal
- Taşma koruması: Atık su tankı boşaltılmazsa otomatik kapanma.
Kolay cihaz temizliği
- Cihaz ve merdane temizleme işlevi.
- Saç filtrelerinin birlikte verilen temizleme fırçası ile basit temizliği.
- Makinede yıkanabilir atık su tankı, kir ile temas etmeden boşaltılabilir.
Park ve temizlik istasyonu
- Silindirlerin basit bir şekilde çıkarılması ve kurutulması için park istasyonunda daha yüksek cihaz konumu.
- Temizleme istasyonunda pratik aksesuar saklama.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Dolu batarya ile alan performansı (m²)
|approx. 175
|Temiz su tankı kapasitesi (ml)
|400
|Kirli su tankı kapasitesi (ml)
|200
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|100 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Çalışma genişliği, tekerlek (mm)
|300
|Zemin kuruma süresi (dk)
|approx. 2
|Ses seviyesi (dB(A))
|59
|Akü gerilimi (V)
|25
|Batarya kapasitesi (Ah)
|2,85
|Pil çalışma süresi (dk)
|approx. 45
|Şarj etme süresi (sa)
|4
|Batarya türü
|Lityum iyon batarya
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|8,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|310 x 230 x 1210
Kärcher zemin temizleyici, “Silme” test kategorisinde silme bezi kapağına sahip geleneksel bir paspas ile karşılaştırıldığında yüzde 20'ye kadar daha iyi temizleme performansı sağlar. Temizleme verimliliği, kir toplama ve kenar temizliğinde ortalama test sonuçlarını ifade eder.
Scope of supply
- Çok yüzeyli silindir: 4 Parça(lar)
- Temizlik maddeleri: Zemin temizleme deterjanı: Universal RM 536, 30 ml
- Temizlik ve park istasyonu
- Akü dolum cihazı
- Temizleme fırçası
Ekipman
- Silindir dönüşü ve su hacmi ayarlanabilir
- 2 tank sistemi
Uygulama alanları
- Hepsi bir arada: Her türlü kuru ve ıslak günlük kiri temizler.
- Parke, laminat, mantar, taş, linolyum ve PVC gibi mühürlü sert zeminlerin yanı sıra kısa tüylü halılar üzerinde de etkilidir.