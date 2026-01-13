Aynı anda iki taneye kadar hortum ile sulamak için G3/4 musluk konektörlü ve G1/2 çap düşürücülü 2 yollu dağıtıcı. 2 yollu dağıtıcının iki bağımsız kumandalı iki musluk konektörü bulunmaktadır ve optimum debi sağlar. Tüm standart bahçe hortumları ile birlikte üniversal olarak kullanılabilir ve sağlam kalitesi ve konforlu ve basit tutuş için ergonomik tasarımı ile etkileyicidir. Sağlam iç dişlere sahip akıcı çalışan birleşim eklemi musluğa basit ve kolay bağlantıyı garanti eder. 2 yollu dağıtıcı çoğu click sistemi ile uyumludur.