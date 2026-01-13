2 çıkışlı musluk adaptörü
2 bağımsız, ayrı ayrı ayarlanabilir su bağlantılı 2 yollu dağıtıcı. İki hortumu bir musluğa bağlamak için ideal. (G3/4 musluk konektörü, G1/2 çap düşürücü.)
Aynı anda iki taneye kadar hortum ile sulamak için G3/4 musluk konektörlü ve G1/2 çap düşürücülü 2 yollu dağıtıcı. 2 yollu dağıtıcının iki bağımsız kumandalı iki musluk konektörü bulunmaktadır ve optimum debi sağlar. Tüm standart bahçe hortumları ile birlikte üniversal olarak kullanılabilir ve sağlam kalitesi ve konforlu ve basit tutuş için ergonomik tasarımı ile etkileyicidir. Sağlam iç dişlere sahip akıcı çalışan birleşim eklemi musluğa basit ve kolay bağlantıyı garanti eder. 2 yollu dağıtıcı çoğu click sistemi ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilen iki su çıkışı
- Bir muslukta iki su çıkışının ayrı ayrı kullanımı
Dahili ön filtre
- Ekstra uzun çalışma ömrü için.
Düz birleşim yeri
- 3/4" veya 1/2" dişli musluklara kolay takılma
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Diş boyutu
|G3/4 + G1/2
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|50 x 126 x 78
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.