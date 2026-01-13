Kontrol valfi
Hortum ve fıskiye arasına yerleştirmek için kontrol valfi. 0'dan maksimuma sürekli değişken su debisi kontrolü için. İki hortum için 2 yönlü kaplin içerir.
Sağlam musluk konektörleri, hortum kaplinleri ve hortumlar etkili sulamanın temelini oluşturur. Bu yüzden Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması, kontrolü ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin Kärcher'in kontrol valfi - su debisini 0'dan maksimuma kadar kontrol etmek için ideal çözümdür. Kolay tutuş için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Kontrol valfi hortum ve fıskiyeleri bağlamak için, ya da iki hortum bağlamak üzere 2 yollu kaplin ile birlikte kullanılabilir. Kärcher'in kontrol valfi tüm mevcut click sistemleri ve tüm yaygın hortum çapları ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Her yerde kullanılabilir
- Tüm yaygın bahçe hortumları için
2 yönlü kaplin içerir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|105 x 32 x 32
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.