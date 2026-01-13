Sağlam musluk konektörleri, hortum kaplinleri ve hortumlar etkili sulamanın temelini oluşturur. Bu yüzden Kärcher sulama sistemlerinin bağlanması, ayrılması, kontrolü ve onarılması için tam bir aksesuar yelpazesi sunmaktadır. Örneğin Kärcher'in kontrol valfi - su debisini 0'dan maksimuma kadar kontrol etmek için ideal çözümdür. Kolay tutuş için ergonomik bir tasarıma sahiptir. Kontrol valfi hortum ve fıskiyeleri bağlamak için, ya da iki hortum bağlamak üzere 2 yollu kaplin ile birlikte kullanılabilir. Kärcher'in kontrol valfi tüm mevcut click sistemleri ve tüm yaygın hortum çapları ile uyumludur.