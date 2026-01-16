Musluk adaptörü
Musluk bağlantı aparatı, dış çapı 15 ila 20 mm arasında olan sistemler için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Sağlam dişsiz bağlantı aparatı, konektörlü hortumları dişsiz musluklara takmak için kullanılır. Redüktör sayesinde 15 ile 20 mm arasındaki dış çaplar düzgün bir şekilde kapatılır. Kelebek vida, paslanmaz çelik hortum kelepçesine takarak aletsiz monte edilebilir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Dişsiz musluklar için
- Evrensel kullanım için.
Çap düşürücü
- Dış çapı 15 ile 20 mm arasında olan musluklara uygun bağlantı.
Paslanmaz çelik kanatlı vida
- Aletsiz kolay kurulum.
Tırnak sistemi
- Tüm standart click sistemleriyle uyumludur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|62 x 58 x 50
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.