Sağlam dişsiz bağlantı aparatı, konektörlü hortumları dişsiz musluklara takmak için kullanılır. Redüktör sayesinde 15 ile 20 mm arasındaki dış çaplar düzgün bir şekilde kapatılır. Kelebek vida, paslanmaz çelik hortum kelepçesine takarak aletsiz monte edilebilir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.