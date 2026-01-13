Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8"
1/2" ve 5/8" hortumlar için sağlam ve dayanıklı pirinç hortum bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
1/2" ve 5/8" hortumlar için yüksek kaliteli pirinç hortum bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi tüm basınçlarda, bahçede yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!
Özellikler ve faydalar
Yüksek kalite pirinç hortum bağlama
- Sağlamlık ve dayanıklılık
Tutamakta konforlu kauçuk halka
- Kolay kullanım ve daha iyi takılma için
1/2'' ve 5/8'' hortumları için uyumlu
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″
|Renk
|pirinç
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|48 x 36 x 36
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.