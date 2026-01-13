Pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" ya da 3/4"
1/2" ve 5/8" iç çapı olan hortumların hasarlı kısımlarını onarmak veya hortumları bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam pirinç hortum konektörü.
1/2" ve 5/8" iç çapı olan hortumların hasarlı kısımlarını onarmak veya hortumları bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam pirinç hortum onarım konektörü. Kärcher'in yeni yüksek kaliteli pirinç konektör serisi tüm basınçlarda bahçede yarı profesyonel kullanım içindir. Bu yüksek kaliteli, sağlam konektör çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.
Özellikler ve faydalar
Pirinçten üretilmiştir
- Yüksek kaliteli, dayanıklı malzeme
Hortum bağlantısı
- İki hortumu bağlamak veya hasarlı hortumları onarmak için
1/2" ve 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645.103.0) iç çaplı hortumları bağlamak için
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″
|Renk
|pirinç
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|38 x 38 x 38
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.