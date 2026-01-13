1/2" ve 5/8" iç çapı olan hortumların hasarlı kısımlarını onarmak veya hortumları bağlamak için yüksek kaliteli, sağlam pirinç hortum onarım konektörü. Kärcher'in yeni yüksek kaliteli pirinç konektör serisi tüm basınçlarda bahçede yarı profesyonel kullanım içindir. Bu yüksek kaliteli, sağlam konektör çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.