3/4" hortumlar için yüksek kaliteli pirinç hortum bağlantı aparatı ve Aqua Stop. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Aqua Stop, hortumlar ve eklentileri ayırırken su akışını keser. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi tüm basınçlarda, bahçede yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!