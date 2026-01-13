Pirinç musluk adaptörü G3/4, (G1/2 azaltıcı ile birlikte)
İki diş boyutunun birleştirilmesi için 1/2" ve 3/4" çaplı sağlam, dayanıklı, pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.
İki diş boyutunun birleştirilmesi için 1/2" ve 3/4" çaplı yüksek kaliteli pirinç musluk bağlantı aparatı. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi tüm basınçlarda, bahçede yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatı
- Sağlamlık ve dayanıklılık
Tutamakta konforlu kauçuk halka
- Kolay kullanım ve daha iyi takılma için
Çap düşürücü
- İki diş boyutunun bağlanmasını sağlar
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Diş boyutu
|G3/4 + G1/2
|Renk
|pirinç
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|44 x 37 x 37
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.