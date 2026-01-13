Pratik ve ergonomik Kärcher Universal hortum bağlantı aparatı ile bağlantı, ayırma ve onarım artık çok kolay. Esnek giriş sistemi, küçük ve büyük bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını önemli ölçüde kolaylaştırır. Çünkü işlevsel musluk ve hortum bağlantıları, her iyi sulama sisteminin temelidir. Evrensel hortum bağlantı aparatı, en popüler üç hortum çapı ve mevcut tüm sistemler ile uyumludur.