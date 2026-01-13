Universal hortum bağlantı
Rahat kullanıma sahip ergonomik tasarımlı evrensel hortum bağlantısı.
Pratik ve ergonomik Kärcher Universal hortum bağlantı aparatı ile bağlantı, ayırma ve onarım artık çok kolay. Esnek giriş sistemi, küçük ve büyük bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını önemli ölçüde kolaylaştırır. Çünkü işlevsel musluk ve hortum bağlantıları, her iyi sulama sisteminin temelidir. Evrensel hortum bağlantı aparatı, en popüler üç hortum çapı ve mevcut tüm sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Ergonomik şekilli
- Kullanım kolaylığı için.
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Sarı
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|65 x 33 x 45
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.