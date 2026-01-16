Hortum askısı
Duvara monte etmek için ağır iş hortum askısı. Pratik ve alandan tasarruflu. Nozul deposu ile birlikte. Tüm standart bahçe hortumları için.
Duvara kolay monte etmek üzere tasarlanmış ağır iş hortum askısı. Nozül deposu bulunan pratik, alandan tasarruf sağlayan hortum askısı. Tüm standart bahçe hortumlarına uygun hortum askısı. Mükemmel bahçe için ihtiyacınız olan her şey. Kärcher yenilikçi hortum depolama sistemleri işlev, tasarım ve kalitede yeni standartlar belirliyor. Elle yönlendirme olmadan hızlı ve kolay hortum sarma için ideal, ve kompakt. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yolu.
Özellikler ve faydalar
Duvara kolay montaj
- Kolaylıkla saklanabilir
Spreyler için pratik ve yerden tasarruf sağlayan depolama
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|160 x 250 x 180
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.