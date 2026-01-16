Duvara kolay monte etmek üzere tasarlanmış ağır iş hortum askısı. Nozül deposu bulunan pratik, alandan tasarruf sağlayan hortum askısı. Tüm standart bahçe hortumlarına uygun hortum askısı. Mükemmel bahçe için ihtiyacınız olan her şey. Kärcher yenilikçi hortum depolama sistemleri işlev, tasarım ve kalitede yeni standartlar belirliyor. Elle yönlendirme olmadan hızlı ve kolay hortum sarma için ideal, ve kompakt. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yolu.