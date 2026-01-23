Hortum Asma Aparatı
Duvara kolay montaj için Sağlam Hortum Askısı Plus. Pratik ve yerden tasarruf sağlayan hortum muhafazası. Nozullar, püskürtme tabancaları, konektörler ve bahçe eldivenleri için saklama kutusu ile. Tüm yaygın hortumlar için uygundur.
Sağlam Hortum Askısı Plus, duvara kolay montaj için idealdir. Yerden tasarruf sağlar ve nozullar ve püskürtme tabancaları için çeşitli saklama olanakları sunar. Ayrıca konektörler, püskürtücüler ve bahçe eldivenleri için bir saklama kutusu ile birlikte gelir. Tüm yaygın bahçe hortumları için uygundur. Kärcher'in yenilikçi hortum depolama sistemleri, fonksiyon, tasarım ve kalitede yeni standartlar belirliyor. Yerden tasarruf ederken hortumun hızlı ve kolay bir şekilde açılmasını ve geri sarılmasını sağlarlar. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur!
Özellikler ve faydalar
Nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı
Dayanıklı malzemeler
- Uzun ömür
Duvara monteli
- Duvara kolay montaj
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,7
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,7
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|145 x 300 x 305
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.