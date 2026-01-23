Sağlam Hortum Askısı Plus, duvara kolay montaj için idealdir. Yerden tasarruf sağlar ve nozullar ve püskürtme tabancaları için çeşitli saklama olanakları sunar. Ayrıca konektörler, püskürtücüler ve bahçe eldivenleri için bir saklama kutusu ile birlikte gelir. Tüm yaygın bahçe hortumları için uygundur. Kärcher'in yenilikçi hortum depolama sistemleri, fonksiyon, tasarım ve kalitede yeni standartlar belirliyor. Yerden tasarruf ederken hortumun hızlı ve kolay bir şekilde açılmasını ve geri sarılmasını sağlarlar. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur!