Taşınabilir araba! Tabanca, sprey çubuğu vb. için aksesuar deposu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, tam montajlı HT 4.500 Set 1/2" hortum arabası fikirlerle dolu. Pratik: uzun hortumu bahçe boyunca çekelemek artık gerekli değil, çünkü manevra kabiliyeti olan araba her zaman sulama için kullanıcının yanı başında. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu şekilde yataklar, çalılar, mobilyalar ve hortum sağlam kalır. Ardından sulama kısa hortum kullanılarak arabanın etrafında kolaylıkla gerçekleştirilir. Bahçe bakımının önünde hiç bir şey duramaz! Dahası, HT 4.520 set 1/2" kolaylıkla depolanır ve yenilikçi katlanma işlevi sayesinde minimum yer işgal eder. Özellikler: Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, 20 m 1/2" PrimoFlex® hortum, Sprizte Plus (2.645-177,0) nozul, 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 azaltıcı; Kapasite: 50 m 1/2"-hortum veya 35 m 5/8"-hortum veya 23 m 3/4"-hortum. Tamamen monte edilmiş.