Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 1/2"
Depolama kancası ve aksesuar tutucusu ile taşınabilir hortum arabası. Yüksekliği ayarlanabilir itme çatalı, açılı bağlantı adaptörü, serbest döner kol ve detaylı katlama işlevi.
Taşınabilir araba! Tabanca, sprey çubuğu vb. için aksesuar deposu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, tam montajlı HT 4.500 Set 1/2" hortum arabası fikirlerle dolu. Pratik: uzun hortumu bahçe boyunca çekelemek artık gerekli değil, çünkü manevra kabiliyeti olan araba her zaman sulama için kullanıcının yanı başında. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu şekilde yataklar, çalılar, mobilyalar ve hortum sağlam kalır. Ardından sulama kısa hortum kullanılarak arabanın etrafında kolaylıkla gerçekleştirilir. Bahçe bakımının önünde hiç bir şey duramaz! Dahası, HT 4.520 set 1/2" kolaylıkla depolanır ve yenilikçi katlanma işlevi sayesinde minimum yer işgal eder. Özellikler: Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, 20 m 1/2" PrimoFlex® hortum, Sprizte Plus (2.645-177,0) nozul, 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2 azaltıcı; Kapasite: 50 m 1/2"-hortum veya 35 m 5/8"-hortum veya 23 m 3/4"-hortum. Tamamen monte edilmiş.
Özellikler ve faydalar
1 x Aqua Stop'lu konektör
20 m 1/2" PrimoFlex® hortum
3 x Hortum konektörü
Açılı hortum bağlantı aparatı
Kullanıma hazır
Sprey çubuğu veya sprey uçları için aksesuar tutucu
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Serbest dönen el kolu
- Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Geniş tekerlekler
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|4,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|440 x 485 x 857
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.