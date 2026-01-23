Hortum taşıyıcı HT 4.520 kit 5/8"
Aksesuar tutucusu ve saklama kancası ile taşınabilir hortum taşıyıcı. Yüksekliği ayarlanabilir tutamak, hortumun dolaşmasını engellemek için açılı hortum konektörleri, serbest döner kol, yenilikçi katlama özelliği ile ve yer tasarruflu depolama. Tamamen monte edilmiş.
Taşınabilir araba! Sprey boruları, sprey tabancaları vb. için aksesuar tutucusu ve kısa hortum için depolama kancası bulunan yeni, kullanıma hazır Hortum Arabası HT 4.520 Seti 5/8" yenilikçi çözümlerle doludur. Araba her zaman el atında ve sulama alanında olacağı için hortumu tüm bahçe boyunca çekmeye gerek yoktur. Uzun hortum su musluğuna takılır, yere açılır ve orada kalır. Bu da hortumun bahçe yataklarından, çalılardan ve mobilyalardan uzak kalmasını sağlar. Hortum taşıyıcının etrafında 3 ila 5 m menzil içinde sulama daha kısa hortum ile halledilir. Katlanabilir işlevi sayesinde HT 4.520 kolaylıkla depolanabilir ve yerden tasarruf sağlar. Özellikler: yüksekliği ayarlanabilir tutamak, 23 m 5/8" PrimoFlex® hortum, Plus nozul (2.645-177), 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü ve G1/2; Kapasite: 50 m 1/2"-hortum veya 35 m 5/8"-hortum veya 23 m 3/4"-hortum. Tamamen monte edilmiş.
Özellikler ve faydalar
1 x Aqua Stop'lu konektör
20 m 5/8" PrimoFlex® hortum
3 x Hortum konektörü
Açılı hortum bağlantı aparatı
Kullanıma hazır
Sprey çubuğu veya sprey uçları için aksesuar tutucu
- Artırılmış hareket kabiliyeti
Serbest dönen el kolu
- Hortumların ergonomik şekilde açılması ve sarılması
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Geniş tekerlekler
Yüksekliği tutamak üzerinden ayarlanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Uzatma hortumu (m)
|20
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|5,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|440 x 485 x 857
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.