Yenilikçi Kärcher hortum depolama sistemleri, işlevsellik, tasarım ve kalitede yeni standartları tanımlar! Modern hortum arabaları, elle taşımaya gerek kalmadan ve minimum yer gereksinimiyle hortumun hızlı bir şekilde sarılıp çözülmesini sağlar.Yüksek kaliteli, sağlam metalden yapılmıştır. HR 25, 15 m 1/2 standart hortumlu hortum makarası, püskürtme başlığı, 4 evrensel hortum konektörü (3x 2.645-095.0, 1x 2.645-096.0) ve G3/4-tap adaptöründen oluşmaktadır.