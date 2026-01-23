Premium hortum sarıcı HR 7.315 KİT 5/8"
Hortumların ve bahçe aksesuarlarının pratik ve yerden tasarruf ederek depolanması için Sulama İstasyonu Çıkarılabilir tambur; nozullar, sprey tabancaları ve sprey çubukları için depolama olanağı ve geniş alanı depolama kutusu. Tamamen donatılmış.
Kompakt Sulama İstasyonu! Hareketli veya sabit kullanım için olan, kullanıma hazır Premium Hortum Tekerleği HR 7.315 Set 5/8" küçük ve orta boyutlu alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Çeşitli depolama olanakları sayesinde her şey aynı yerde. Özellikler: çıkarılabilir tambur (1'si bir arada), sprey tabancaları ve nozullarını düzenli şekilde depolamak için aksesuar tutucular, kürekler veya bahçe eldivenleri gibi diğer bahçe aletlerini depolamak için aksesuar kutusu, 15 m 5/8" PrimoFlex® hortum, Nozül Plus (2.645-177), 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü, ve G1/2 azaltıcı artı sprey çubukları için ek kıskaç. Tamamen monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.
Özellikler ve faydalar
1 x Aqua Stop'lu konektör
15 m 5/8" PrimoFlex® hortum
3 x Hortum konektörü
Çıkartılabilir hortum tamburu (2'si 1 arada)
Nozullar ve sprey tabancaları için depolama olanağı
Kullanıma hazır
Sprey çubuğu veya sprey uçları hortuma bağlıyken aksesuar tutucu
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Bahçe eldivenleri, makaslar, kürekler vb. için geniş depolama kutusu.
Kapasite: 30 m 1/2" hortum veya 20 m 5/8" hortum veya 12 m 3/4" hortum
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|5,4
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|290 x 460 x 510
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.