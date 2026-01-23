Kompakt Sulama İstasyonu! Hareketli veya sabit kullanım için olan, kullanıma hazır Premium Hortum Tekerleği HR 7.315 Set 5/8" küçük ve orta boyutlu alanlar ve bahçelerin sulanması için idealdir. Çeşitli depolama olanakları sayesinde her şey aynı yerde. Özellikler: çıkarılabilir tambur (1'si bir arada), sprey tabancaları ve nozullarını düzenli şekilde depolamak için aksesuar tutucular, kürekler veya bahçe eldivenleri gibi diğer bahçe aletlerini depolamak için aksesuar kutusu, 15 m 5/8" PrimoFlex® hortum, Nozül Plus (2.645-177), 3 x hortum konektörü, 1 x Aqua Stop'lu hortum konektörü, G3/4 musluk adaptörü, ve G1/2 azaltıcı artı sprey çubukları için ek kıskaç. Tamamen monte edilmiş. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yoludur.