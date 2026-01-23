Premium otomatik hortum sarıcı
Akıcı otomatik hortum sarma ve açma sağlayan Premium hortum kutusu CR 7.220 hortum sarıcı, 0° – 180° arası dönebilir, ayarlanabilir döner durdurucu ve düz, yerden tasarruf eden duvar braketi.
Kompakt premium hortum kutusu CR 7.220 Otomatik hortum sarıcı sayesinde hortumlar düğüm oluşturmadan hızlıca ve kolayca sarılabilir ve çözülebilir. Hortum çekilmesi otomatik ve eşit ayarlıdır. Ayrıca otomatik hortum tekerleği, kontrollü hortum toplanmasını sağlayan dahili bir hortum freni içermektedir. Hortum kutusu kompakt boyutları ve düz duvar braketi sayesinde minimum alana monte edilebilir. Ayrıca 0° – 180° arasındaki dönme aralığı pratik bir açı sabitleme cihazı ile bağımsız olarak ayarlanabilir. Bu da nesnelerin ve duvarların etkin şekilde korunmasını mümkün kılar.
Özellikler ve faydalar
20 + 2 metre hortum (fıtlat içermeyen)
Sprey
1 hortum kaplini
1 Aqua Stop'lu hortum kaplini
G3/4 musluk konektörü ve G1/2 azaltma parçası
Kolay aksesuar depolama
Kullanıma hazır
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|10,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|11,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|260 x 506 x 420
Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.