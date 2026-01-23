Kompakt premium hortum kutusu CR 7.220 Otomatik hortum sarıcı sayesinde hortumlar düğüm oluşturmadan hızlıca ve kolayca sarılabilir ve çözülebilir. Hortum çekilmesi otomatik ve eşit ayarlıdır. Ayrıca otomatik hortum tekerleği, kontrollü hortum toplanmasını sağlayan dahili bir hortum freni içermektedir. Hortum kutusu kompakt boyutları ve düz duvar braketi sayesinde minimum alana monte edilebilir. Ayrıca 0° – 180° arasındaki dönme aralığı pratik bir açı sabitleme cihazı ile bağımsız olarak ayarlanabilir. Bu da nesnelerin ve duvarların etkin şekilde korunmasını mümkün kılar.