Bahçe Duşu
2'si 1 arada bahçe çözümü. İster eğlenceli bir duş olarak, ister bitkilerin verimli bir şekilde sulanması için tamamen kontrollü bir püskürtme borusu olarak kullanılsın; çabucak kurulabilir ve çok dar bir alanda saklanabilir.
2'si 1 arada bahçe çözümü! Çok stabil, yüksekliği ayarlanabilir (1,50 - 2,20 m) bahçe duşu, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir duş almak için 3 dakikada kurulabilir. Sökülebilir duş borusu ile aynen alışılagelmiş bir banyo duşunda olduğu gibi, rahatlatıcı bir duşun tadını çıkarabilirsiniz. Kendinizi bir bahçe hortumu ile serinletmeniz ile karşılaştırıldığında, ince duş jeti önemli ölçüde daha az su tüketimine sahiptir. Bitkilerin verimli bir şekilde sulanması için, duş borusu tam donanımlı bir püskürtme borusu olarak da kullanılabilir. Duş hızlı ve kolay bir şekilde sökülebilir ve kış aylarında çok dar bir alana saklanabilir. Bu şekilde, gelecek yaza kadar hiçbir şeyin kaybolmayacağından emin olursunuz. Diğer detaylar: optimum düzeyde stabilite için tripod ve sivri uçlu çubuk, su debisinin ayarı tek elle yapılabilir.
Özellikler ve faydalar
3 dakikada kurulurAlet kullanmadan kurulum.
Tripod ve sivri uçlu çubuk ileSağlamlık garantili
1,50 - 2,20 m aralığında yükseklik ayarlanabilir
Tek elle su debisi ayarı ve açma/kapama anahtarı
Sökülebilir duş ve sulama borusu (2'si 1 arada)
Geniş duş jeti
Hareketli püskürtme başlığı (180°)
Kullanışlı ve alan tasarrufu sağlayan saklama alanı
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|1,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|735 x 850 x 2130
Uygulama alanları
- Bahçe sulama