2'si 1 arada bahçe çözümü! Çok stabil, yüksekliği ayarlanabilir (1,50 - 2,20 m) bahçe duşu, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir duş almak için 3 dakikada kurulabilir. Sökülebilir duş borusu ile aynen alışılagelmiş bir banyo duşunda olduğu gibi, rahatlatıcı bir duşun tadını çıkarabilirsiniz. Kendinizi bir bahçe hortumu ile serinletmeniz ile karşılaştırıldığında, ince duş jeti önemli ölçüde daha az su tüketimine sahiptir. Bitkilerin verimli bir şekilde sulanması için, duş borusu tam donanımlı bir püskürtme borusu olarak da kullanılabilir. Duş hızlı ve kolay bir şekilde sökülebilir ve kış aylarında çok dar bir alana saklanabilir. Bu şekilde, gelecek yaza kadar hiçbir şeyin kaybolmayacağından emin olursunuz. Diğer detaylar: optimum düzeyde stabilite için tripod ve sivri uçlu çubuk, su debisinin ayarı tek elle yapılabilir.