Çok fonksiyonlu Sprey Tabancası (Debi ayarlı)
Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için 4 püskürtme düzenli sprey başlığı. Kullanışlı tek elle debi kontrolü.
Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için 4 püskürtme düzenli püskürtme başlığı. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Bu yenilikçi püskürtme tabancası, kullanışlı tek elle debi kontrolü gibi, bir dolu başka özellik de sağlamaktadır. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
4 püskürtme düzeni
Tek elle debi hızının ayarı
- Kullanım kolaylığı için.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,1
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|195 x 60 x 60
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.