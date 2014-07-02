Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için 4 püskürtme düzenli püskürtme başlığı. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Bu yenilikçi püskürtme tabancası, kullanışlı tek elle debi kontrolü gibi, bir dolu başka özellik de sağlamaktadır. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.