NOZUL
Metal gövdeli ve ayarlanabilir püskürtme düzenine sahip Püskürtme tabancası Artı. Sert ve dayanıklı Küçük/orta ölçekli alanların sulanması için. Ergonomik tutacak ile.
Püskürtme tabancası Plus, – tam jetten buğu halinde buhara kadar – ayarlanabilir püskürtme düzenleri ile özellikle sağlam ve dayanıklıdır. Orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması ve bahçede bulunan eşyalar ile mobilyaların temizlenmesi için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Bu yenilikçi püskürtme tabancası da sonsuz debi kontrolü ve ayrıca otomatik kilitleme ve serbest bırakma gibi bir dolu başka özellik sunmaktadır. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Kilit
- Debi miktarı ayarlanabilir
Püskürtme düzenleri sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir
- Konsantre ve sert bir buhardan, püskürtmeye ve zayıf bir buhara kadar.
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Metal gövde
- Garantili sağlamlık ve dayanıklılık
Özel sentetik reçine kaplama
- Özellikle darbeye dayanıklıdır ve kaymaz
Tetik fonksiyonu
- Su debisi sonsuz bir şekilde ayarlanabilir
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|110 x 38 x 195
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.