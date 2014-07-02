Püskürtme tabancası Plus, – tam jetten buğu halinde buhara kadar – ayarlanabilir püskürtme düzenleri ile özellikle sağlam ve dayanıklıdır. Orta ölçekli alanların ve bahçelerin sulanması için idealdir. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması ve bahçede bulunan eşyalar ile mobilyaların temizlenmesi için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Bu yenilikçi püskürtme tabancası da sonsuz debi kontrolü ve ayrıca otomatik kilitleme ve serbest bırakma gibi bir dolu başka özellik sunmaktadır. Bu tabanca çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.