NOZUL (MİNİ)
Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Püskürtme düzeni sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir. Kullanışlı tek elle debi kontrolü.
Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Püskürtme tabancası, kullanışlı tek elle debi kontrolü gibi, başka özellik de sağlamaktadır. Püskürtme düzeni sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir. Bu püskürtme başlığı çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Su debi hızını tek elle ayarlayın (püskürtme başlığından kontrol)
- Kullanışlı ve basit taşıma
Sertten yumuşağa kadar püskürtme düzeni
- Gerektiği gibi sulama için
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|Siyah
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|119 x 34 x 34
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.