Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Ergonomik tutacak, her türlü bitkilerin yorulmadan sulanması için, kullanışlı bir şekilde tek elle kullanıma olanak sağlar. Püskürtme tabancası, kullanışlı tek elle debi kontrolü gibi, başka özellik de sağlamaktadır. Püskürtme düzeni sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir. Bu püskürtme başlığı çekici tasarımını kullanım kolaylığı ve bir çok faydalı fonksiyon ile birleştirmiştir. Kısaca: bahçede sayısız kullanım alanı için ideal çözümdür. Not: Kärcher püskürtme başlıkları tüm tırnaklı sistemler ile uyumludur.