Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için sağlam pirinç sprey nozülü. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Kısacası: bahçede birçok kullanım için ideal çözümdür.