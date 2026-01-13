Pirinç nozul
Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için sağlam pirinç sprey nozülü
Küçük ve orta ölçekli alanları ve bahçeleri sulamak için sağlam pirinç sprey nozülü. Ergonomik tutamak her türlü bitkinin çaba sarf etmeden sulanması ve bahçe aletleriyle mobilyalarının temizlenmesi için kolay tek elle kullanım sağlar. Kısacası: bahçede birçok kullanım için ideal çözümdür.
Özellikler ve faydalar
Pirinçten üretilmiştir
- Garantili sağlamlık
Tutacak ile birlikte yumuşak plastik bileşenler
- Daha konforlu kullanım ve koruma
Sert püskürtmeden konik püskürtmeye kadar tanımlanabilen püskürtme modları
- Sulama için (konik su çıkışı) ve temizleme için (noktasal su çıkışı) idealdir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Renk
|pirinç
|Ağırlık (kg)
|0,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|103 x 36 x 36
Ekipman
- Püskürtme yöntemi sayısı: 2
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.